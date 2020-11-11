貴婦狗│爸激怒妻遭大報復　被騙去剪頭髮　出來竟變狗狗親子裝

撰文：何東緯
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貴婦狗這麼可愛，如果自己也變成貴婦狗的外形，可能也是不錯的選擇呢！
在台灣，近日有網民分享了自己丈夫理髮後的樣子，並拿來跟自己養的貴婦狗作比較，結果幾乎一模一樣。貴婦狗張菲的媽媽表示，就是因為他們父子經常「狼狽為奸」，因此才會作出這報復行為。
牠是張菲，今年3歲，被媽媽稱是「過動兒」。（菲媽）
這張令人爆笑的相片，來自Facebook貴婦犬的社交群組。貴婦狗張菲的媽媽表示，由於狗狗常搗蛋破壞，但事後爸爸老是護着狗狗，令媽媽大為氣結。這天便騙爸爸到理髮店，要給爸爸一個難忘的教訓。►毛孩子有IG了，來追蹤我們吧！
【點擊圖片放大看，究竟菲媽想如何報復，出來的效果，不知她是否滿意呢？】
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網民對菲媽這個報復行為大為讚嘆，表示很有創意值得學習。「菲媽華麗的報復」、「果然是父子，連頭髮捲度也超像，好可愛」、「不要得罪老婆」、「真的很像、是狗像主人，還是主人像狗」、「真是報復性的美感」、「真的是親生父子連心」。
▾▾▾貴婦狗真的很有個性，點撃圖片放大：看比比日常的可愛樣子▾▾▾
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【這麼高貴的貴婦狗在熟睡，請忍心打擾呢？】
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