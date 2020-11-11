貴婦狗│爸激怒妻遭大報復　被騙去剪頭髮　出來竟變狗狗親子裝

貴婦狗這麼可愛，如果自己也變成貴婦狗的外形，可能也是不錯的選擇呢！

在台灣，近日有網民分享了自己丈夫理髮後的樣子，並拿來跟自己養的貴婦狗作比較，結果幾乎一模一樣。貴婦狗張菲的媽媽表示，就是因為他們父子經常「狼狽為奸」，因此才會作出這報復行為。