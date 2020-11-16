曾偉權逝世　動保戰友麥志豪親述兩人約定：動物界欠他一個致敬

無綫（TVB）藝員曾偉權日前（11月12日）因肺癌病逝，終年59歲。入行以來他除了專注在演藝事業上，亦勇於為流浪貓狗發聲，收養流浪狗，亦會幫慘死街頭的流浪動物做善終服務。十八區動保專員麥志豪與曾偉權相識多年，感情深厚，他對曾偉權的離世感到非常傷痛，亦指是動物界一個很大損失。若有來生，他希望「延續兩人之間的友誼，和那未完的約定」。

曾偉權離世，對好友麥志豪打擊非常大。（facebook@曾偉權）

麥志豪接受《香港01》訪問時表示，與曾偉權相識多年，感情深厚，兩人之間的情分不止是好朋友，還是維護動物權益路上的好戰友：「從事動保工作多年，難得世界有他這個好人，密密為流浪動物出一分力，權權的離開是動保界的損失。」他指曾偉權多年來私底下對動保工作不遺餘力，認為動物界欠他一個致敬。►毛孩子有IG了，來追蹤我們吧！

麥志豪憶述，曾偉權非常支持他的動保工作：「我多年來舉辦的動保活動，均需要藝人支持及宣傳，權權經常赴湯蹈火，落力參與，好多時佢都唔計較，更會私下更改自己的工作，希望能遷就到時間出席我的活動。有時我無叫佢幫手，佢都會突然出現。有一次，我站台演說時，在人群中見到權權，我嗰時好感動。」麥志豪更親述與權權的感動約定……

▾▾▾點擊圖片放大看，麥志豪親述與最暖男藝人曾偉權的感動約定！▾▾▾

+ 17 + 17 + 17

麥志豪指出，曾偉權一直私底下都幫許多流浪貓狗，關注動物福祉及權益:「但他不會開名，不會告訴別人，亦不追求任何名利，是難得的一個好人，值得所有人尊敬他。」

▼▼▼▼▼同場加映：曾偉權多年來不忘關注動物福祉及權益，甚至曾親手為流浪貓善終，展露充滿愛心一面。▼▼▼▼▼

▼▼▼▼▼點擊放大看曾偉權6件愛動物事跡，原來曾為浪浪收拾遺體！▼▼▼▼▼

+ 12 + 12 + 12

點擊連結看全文：曾偉權傳患肺癌病危 曾親手為浪浪收屍 6件事認識這絕世好男人

▼▼▼娛樂圈中不乏愛狗之人，姚子羚（Elaine）便是其中之一。縱然她在2016年時被自己收養的狗狗咬傷，要休養停工半年，但她仍對狗狗不離不棄，指狗狗行為有偏差，責任最大的是主人。▼▼▼

▼▼▼▼同為TVB藝人的姚子羚亦同樣愛狗，點擊了解她值得尊敬的10個舉動▼▼▼▼

+ 15 + 15 + 15

點擊連結看全文：10件事姚子羚為狗做過的偉大事 遭浪浪咬傷險毀容不離不棄