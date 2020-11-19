台灣有位飼主在兩年前收到朋友贈送的高山犬小狗，沒想到養兩年後，牠竟然長成體重80KG、身高180cm的巨狗！原本姐姐們可以輕易把牠抱起，現在不單抱不起，還被牠壓到動彈不得，就連媽也忍不住大叫：「真的壓力山大！」

兩年前，台灣花蓮的飼主江珮瑜飼養的黑色高山犬離世，朋友不忍她傷心，就為她送上一隻高山犬BB「饅頭」。饅頭在短短兩年間已經變成一隻巨犬，重量近80kg、高度更達180cm！她接受《香港01》訪問指，「基本上，我們自己沒感覺饅頭很巨大，是很多人跟我們說才知道。」►毛孩子有IG了，來追蹤我們吧！

她的三位女兒從小開始就帶牠去散步，當時牠還跟一般的小狗一樣，嬌小可愛，沒想到半年後牠就比姐姐們高大，現在走在路上，路人都認為牠是哥哥了！事實上，牠才是最小那位！「饅頭6個月開始比姐姐們還要巨大。」

其實饅頭除了擁有高山犬的優良特質，所以長得特別高大外，牠發育得那麼好，還有一個特別的原因！

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「饅頭並不是同胎裏最大隻的狗寶貝，但長大後確實是同胎裏最大隻的狗，很多人問我如何把狗養那麼大隻。」大姐姐在饅頭年紀小的時候，還可以抱著牠玩耍，到饅頭8個月左右，她已經抱不住牠了！媽笑說：「牠現在80公斤，連我老公都抱不動，我們只有被壓的份！真的壓力山大，牠實在太重了！」

同場加映：兩年前抱小狗坐大腿 牠「失控成長」轉眼變80kg巨獸

毛孩們人見人愛，部分原因正是牠們嬌小又可愛，讓人不期然心生憐惜。但其實大型動物亦同樣可愛，例如這兩隻來自台灣高雄的大型高山犬──「可可」和「牛頭妞兒」。牠們的體型媲美大丹犬，總重量高達140公斤，份量驚人，就連其飼主亦曾一度被嚇怕，大呼「真的很驚慌」。

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同場加映：以為養了隻小狗 結果成長停不了 30隻爸媽抱到手軟的巨狗

不少寵主都認為唐狗是「驚喜包」，全因牠們是混種狗，身上帶有不同狗狗的基因，所以有機會是隻小狗，也有機會是隻巨狗。不過其實所有狗狗都有變成巨狗的機會，外國有名網民便上載了愛犬2個月與7個月的成長對比照，結果不少網民都有共鳴！

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同場加映：遊客闖保育局狂摸溫馴雪橇 下秒發現牠們不是狗

大家想過能跟狼在森林漫步，甚至用手撫摸牠們披毛柔軟的觸感呢？美國華盛頓便有這樣的好地方，野生動物保護區「Predators of the Heart」便為來訪者提供兩小時「與狼同行」的活動，讓兩位狼大使帶領大家親親大自然。

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