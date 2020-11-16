狗狗毛色亮麗　被指是貴價品種犬　媽踢爆牠真身：牠身價比我還高

每隻毛孩都是主人心中的無價寶，如果打理得好被人稱讚，主人也會覺得驕傲！

這天媽媽帶着家中寶貝狗狗到街市買水果，由於狗狗精神奕奕引起不少人注意，更有街坊盛讚狗狗毛色烏黑亮麗，忍不住開口詢問：「這隻狗很漂亮，一隻要10幾20萬！（台幣，約港幣5000）」媽媽聽到後令很想狂笑：原來牠身價比我還高！