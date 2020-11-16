狗狗毛色亮麗　被指是貴價品種犬　媽踢爆牠真身：牠身價比我還高

撰文：何東緯
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每隻毛孩都是主人心中的無價寶，如果打理得好被人稱讚，主人也會覺得驕傲！
這天媽媽帶着家中寶貝狗狗到街市買水果，由於狗狗精神奕奕引起不少人注意，更有街坊盛讚狗狗毛色烏黑亮麗，忍不住開口詢問：「這隻狗很漂亮，一隻要10幾20萬！（台幣，約港幣5000）」媽媽聽到後令很想狂笑：原來牠身價比我還高！
（fb@來旺日常生活）
【點擊圖片放大看，其實這隻黑狗來旺是什麼品種呢？】
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因狗狗毛髮整潔亮麗，被人誤會成是品種貴價狗，其實也是一種變相的讚美！媽媽也覺得這是對她辛勤疏毛打理的肯定。「寶貝都是無價的」、「獨一無二都是無價」、「這眼神自信就值得十幾二十萬了」、「福爾摩沙皇家米克斯」、「我家寶貝也是米克斯，很多人以為牠是純的名犬」、「無價的狗」。
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