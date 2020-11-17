雪橇犬│聽懂人話狗狗1個月沒洗澡　聽到媽說臭臭　竟然發爛駁嘴？

遇到不喜歡洗澡的毛孩，作為主人的其實真是很痛苦。 在台灣有隻雪橇犬，因姐姐要替牠洗澡便開始發脾氣，當說牠「臭臭」時，更是氣到快要哭出來，不斷吠叫宣洩不滿，令全家都笑翻了。

梗梗是隻快樂天使！不過牠不喜歡洗澡啊！（Meegan Lee）

這隻生活在台灣台中的雪橇犬叫梗梗，是女孩子來的。就像一般狗狗，梗梗不喜歡刷牙，不喜歡洗澡，因此每次要替牠清潔時，都令姐姐感到很是苦惱！這次便因姐姐說了一個關鍵字，令牠秒便臉更發出吠叫還擊！►毛孩子有IG了，來追蹤我們吧！

【點擊圖片放大看，究竟雪橇犬梗梗聽到哪個關鍵字，會頓時大發脾氣頂嘴呢】

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對於這麼有個性的雪橇犬，網民看到後都感到很有趣，大家都表示很有同感。不過，也有網指家中狗狗很愛洗澡，每次洗完香香後，攬起來更柔軟舒服。「不能逃避啊！不想面對自己髒髒，就要洗澡，哪裏有一個多月沒洗澡女孩子！」、「梗梗真的太可愛了」、「怎麼可以氣成這樣啦」、「梗梗頂嘴還是可愛」、「我明明很香，別說我臭」！

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