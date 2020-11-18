拉布拉多犬│墨西哥水災下狗狗被無情遺下　海軍救起後牠命運逆轉

當狗狗需要救助時，如可及時施以援手，牠一定會給你最窩心的回報。 這是一則來自墨西哥的救狗消息，當地的海軍早前救出了一隻被困在洪水中的狗狗，並替牠安排看獸醫檢查。由於沒法聯絡上原主人，海軍最終作了一個暖心決定，令這狗狗命運大逆轉。

墨西哥南部早前受到熱帶風暴Gamma以及颶風Eta風襲，帶來嚴重暴雨，令沿海地區出現水浸，近30萬人受洪水所困，數百人失蹤，當中更有數十人死亡。Tabasco當地政府形容，該地過去50年來，都從未出現過如此嚴重的水災。

隨着風暴遠去，但狂風與暴雨的破壞還延續。墨西哥海事處SEMAR（Secretaría de Marina）仍在積極地進行救援任務，搜尋被洪水圍困的人。而在一次行動中，他們便遇上一隻無助乏力的拉布拉多犬。►毛孩子有IG了，來追蹤我們吧！

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網民大讚軍人救起被洪水困着的狗狗。（fb@Secretaría de Marina）

這則消息在墨西哥當地受到廣傳，網民們都盛讚海軍們的偉大。「他們真的是墨西哥人的英雄」、「感謝你們無私地救起了狗狗」、「就因為這樣，我才會這樣敬佩軍人」、「我建議給狗狗取名為Moshe，這是希伯來語，意思是來自水裏」、「所有生命都是寶貴的，請不要將寵物長期獨留在家中，更不要將牠綁起來」。

【同場加映：另一則有關於拉布拉多犬的故事】

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【同場加映：拉布立多犬成長大改變】

▾▾▾媽越養越不對勁，狗狗在兩個月後露出真身，點撃圖片放大：看牠長大後真面目▾▾▾

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