80kg高山犬夜深帶妹妹去探險　沒路人敢靠近　媽拍下最有愛畫面

面對體型巨大的動物，人們一般不敢輕易靠近。 體重近80kg、身高達180cm的高山犬「饅頭」便顛覆了大家的觀念！牠每次外出除了吸引路人的目光，鄰居妹妹更會上前討抱！還要帶牠散步！媽透露這位猛男暗藏撩妹秘技，令鄰居妹妹一秒傾心！

鄰居妹妹拖著高山犬「饅頭」散步。（受訪者提供）

台灣花蓮的飼主江珮瑜養了一隻兩歲的高山犬「饅頭」，牠在短短兩年間已經變成一隻巨犬，重量近80kg、高度更達180cm！她接受《香港01》訪問指，「基本上，我們自己沒感覺饅頭很巨大，是很多人跟我們說才知道。」►毛孩子有IG了，來追蹤我們吧！

昨日（11月17日），媽帶著饅頭去散步，巧遇鄰居小妹妹「玉米鬚」。當時，她正為饅頭的牽繩不見了而苦惱，幸好得小妹妹的爸爸相助，回去拿了條牽繩給她，才能放心去散步。

小妹妹看到爸爸手持狗繩，就立即說：「我要牽！」於是饅頭在媽的看管下，被小妹妹牽著去散步。別看饅頭身型那麼巨大，她就會感到害怕！其實小妹妹經常都會跟饅頭玩耍，只要她看到饅頭，就會立即抱著牠，靠著牠！為什麼饅頭會那麼有人氣呢？媽解釋牠獨有的撩妹祕技。

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「其實，我很想知道，你們到底是誰溜誰呀？」媽把他們散步的照片分享facebook群組「有點毛毛的」，不到一日就有超過5千網民點讚，部份網民留言指：「大狗會永遠保護著小主人」、「第一次看到牽繩拿起還比項圈低的」、「狗狗肯定是暖男」、「小朋友在外面一定沒人敢欺負她」、「牽馬出來的概念」、「傳說中的最萌身高差」。

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毛孩們人見人愛，部分原因正是牠們嬌小又可愛，讓人不期然心生憐惜。但其實大型動物亦同樣可愛，例如這兩隻來自台灣高雄的大型高山犬──「可可」和「牛頭妞兒」。牠們的體型媲美大丹犬，總重量高達140公斤，份量驚人，就連其飼主亦曾一度被嚇怕，大呼「真的很驚慌」。

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