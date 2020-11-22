金毛尋回犬│爺爺吃飯即舞王上身　小金為「三餐」成最捧場觀眾

看到狗狗可憐討吃，你會忍心不餵牠嗎？ 台灣狗主日前在社交平台表示，家中的金毛尋回犬「憨吉」非常貪吃，每次家人吃飯時，牠都必定要分一杯羹！憨吉更會扮作可憐，用水汪汪的眼睛望著爺爺，跪求他餵一口飯給自己。爺爺不想心軟，每當吃飯就會舞王上身，令媽媽哭笑不得。

金毛尋回犬憨吉性格親人，長得很可愛。(Instagram@hanji_0729)

狗主Wan Ching Lin接受《香港01》訪問時表示，憨吉現時三個月大，重6.5公斤，性格熱情，非常親人。主人指當初決定養狗狗時，爺爺十分反對：「我當時帶憨吉回家一星期，他每天氣急敗壞說要丟掉狗狗，一直罵我。現在他卻經常偷餵憨吉吃餅乾，有時牠剛剛才吃完晚餐，他就再叫我去餵憨吉呢！」►毛孩子有IG了，來追蹤我們吧！

如果憨吉做錯事，爺爺還會第一個跳出來護航，怕牠被家人責罵。 日前爺爺吃飯時，憨吉立即跑過來，坐在爺爺旁邊討吃。爺爺為了不想被家人責罵偷偷餵狗狗吃飯，馬上舞王上身！

▾▾▾點擊圖片放大看，為了逃避小金討吃，爺爺吃飯時竟然秒變舞王？▾▾▾

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網民看到照片後，紛紛笑指「以後阿公要蹲在圍欄裡面吃飯了」、「到底是有多餓啦～哈哈哈」、「根本飯碗保衛戰啊～好可愛喔」、「我也想遭受眼神威脅啦」、「很辛苦，一直想幫阿公吃飯」、「好可愛喔，感覺阿公壓力好大」、「等憨吉長大就直接撲倒阿公了」、「阿公遲點要爬到鋁梯上吃飯」、「以後要躲門外面吃了」。

▼▼同場加映：日前台灣有位媽媽接送小朋友上學時，看到有隻小狗瑟縮在幼稚園的角落，於是把牠帶回家。嫲嫲看到牠後，立即拒絕養狗，沒想到10秒過後，她竟然拿出大驚喜。▼▼

▾▾▾嫲嫲嘴裏說不，身體卻很誠實，點撃圖片放大：看她拿了什麼大驚喜▾▾▾

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▼▼國外有網民指爸爸一直都反對養狗，更曾怒吼「我不想養狗！」沒想到狗狗來家才不久，女兒便看到爸爸與狗狗暖心的一幕。果然是「口裏說不，但身體卻很誠實！」▼▼

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點擊連結看全文：爸爸曾決絕說不會養狗狗 女兒窗前窺探意想不到一幕 網民狂恭喜