爸爸曾決絕說不會養狗狗　女兒窗前窺探意想不到一幕　網民狂恭喜

撰文：何東緯
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不少人都會有這樣的經歷，就是在提出想養物時，總會遭到父母親人的反對。因為養寵物不是一件容易的事，是要有承擔，有責任，更是一生一世的事。
在國外，便有網民親身分享了自己的經歷。她指爸爸一直都反對養狗，更曾怒吼「我不想養狗！」沒想到狗狗來家才不久，女兒便看到爸爸與狗狗暖心的一幕。果然是「口裏說不，但身體卻很誠實！」
這個口是心非的暖心故事，來自Facebook群組「Dogspotting Society」裏，由網民Viv Vega所分享。她指當初把狗狗Kobe帶回家時，爸爸曾生氣地表示「我不想養狗！」
但Vega不久後就發現，其實爸爸很愛錫狗狗。這天，她更從窗前窺視到，爸爸與狗狗互動暖心的一幕。►毛孩子有IG了，來追蹤我們吧！
【點擊圖片放大看，究竟爸爸和狗狗之間發生了什麼事，令女兒秒懂原來爸爸也很錫狗狗】
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Viv Vega將這感人的畫面分享到網上，很快便收到不同網民的回應：「這畫面實在很有愛」、「還特意把狗狗身上的頸圈移開來梳毛，真是愛意滿溢」、「我爸爸也是這樣！」、「父母都是這樣，口是心非」、「好甜蜜啊！」、「狗狗錫爸爸還是你多一點？」、「爸爸已被Kobe收服」。
▾▾▾口是心非事件常有發生，這次到嫲嫲嘴裏說不，身體卻很誠實，點撃圖片放大：看她拿了什麼大驚喜▾▾▾
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▾▾▾狗狗這麼可愛，入住家中後隨時搶去你的地位！點擊圖片放大看，法鬥豬豬入屋後，成為地表最強小三的過程！▾▾▾
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