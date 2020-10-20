爸爸曾決絕說不會養狗狗　女兒窗前窺探意想不到一幕　網民狂恭喜

不少人都會有這樣的經歷，就是在提出想養物時，總會遭到父母親人的反對。因為養寵物不是一件容易的事，是要有承擔，有責任，更是一生一世的事。

在國外，便有網民親身分享了自己的經歷。她指爸爸一直都反對養狗，更曾怒吼「我不想養狗！」沒想到狗狗來家才不久，女兒便看到爸爸與狗狗暖心的一幕。果然是「口裏說不，但身體卻很誠實！」