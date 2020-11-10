小貓初報到｜金毛尋回犬狂吠　貓貓以為要被欺負　5天後劇情全變

金毛尋回犬出名親人友善，無論是主人還是陌生人，統統可以被牠們熱情的性格融化。但外國一隻金毛尋回犬Bailey就與別不同，日前主人滿心歡喜帶了一隻小貓回家，原本以為小金可以同貓咪Simon融洽相處，誰知Bailey一見到Simon後，躲到遠遠的，非常害怕，之後還向Simon不停吠叫，令主人非常無奈，誰料5天後，劇情竟然完全反轉…….

Bailey擁有典型金毛尋回犬的可愛樣子，深得主人喜愛。（Instagram：FunnyDogBailey）

住在西班牙的Bailey現時接近3歲，性格乖巧可愛。Bailey天生非常友善，喜歡跟不同的動物做朋友，之前曾經跟兔子夫婦Sam、Charlotte和鸚鵡Sky成為了好朋友，還幫忙照顧兔寶寶。►毛孩子有IG了，來追蹤我們吧！

日前主人帶了一隻小貓Simon回家，爸爸原以為熱情友善的Bailey一定可以好像以往一樣，接受其他動物。誰料Bailey看到Simon後，非常排斥牠，更一度躲到梳化後面，向Simon吠叫，貓咪面對體型龐大的Bailey，亦不甘示弱，生氣地對Bailey喵喵叫！

面對此時此景，主人非常無奈，他之後慢慢地將Simon抱近Bailey，但Bailey仍然不願接受貓咪，匆忙逃離現場。誰知短短幾天後，Bailey開始放下戒心，對Simon產生好奇，並主動接近牠，後來居然還這樣做……

▾▾點擊圖片放大看，小貓初到家，以為要被小金欺斥，誰知5天後劇情竟然大反轉！▾▾

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原來Bailey只是需要時間，慢慢適應家中的新朋友，而不是討厭貓咪Simon。

▾▾▾同場加映：金毛尋回犬Bailey早前跟一對兔子夫婦成為朋友，還幫牠們照顧小兔，成為奶爸！▾▾▾

▾▾▾點撃圖片放大：看金毛尋回犬Bailey發揮父愛，變身成奶爸照顧小兔們▾▾▾

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