80kg高加索犬蒜頭坐沙發得戚食花生　看爸被老婆「公開處決」

大家身邊有沒有遇過誰，總喜歡偷拍別人最醜的照片，甚至把照片「分享」給其他人？ 日前，台灣有位爸爸看到太太中午抱著高加索犬「蒜頭」熟睡，他趁對方不為意拍下了兩張毫無防備的睡照，還放到社交平台跟廣大網民分享。媽睡醒之後，馬上大發雷霆，而蒜頭就在旁邊一副看好戲的樣子，惹網民笑翻。

蒜頭爸把蒜頭媽的照片被放到社交平台上跟大家分享。（有點毛毛的）

這次玩笑開太大了！日前（11月20日）80kg高加索犬蒜頭的爸爸拍下媽媽睡午覺的照片，內容是媽抱著蒜頭在地上睡得非常熟。他看到這個畫面，既羨慕又妒忌！馬上用手機拍下，還放到社交平台網民分享，「午睡時間為何妳寧願抱蒜頭，也不願抱抱我！」►毛孩子有IG了，來追蹤我們吧！

有些網民看到照片後，紛紛取笑媽的睡姿很「安詳」，也有網民留言為指：「我覺得你完蛋了」、「冒著生命危險發的照片」。結果，媽睡醒一滑手機就發現這個帖文，她看到自己的照片被放到寵物群組後，果真馬上生氣，要他當場下跪道歉。

蒜頭則一種看好戲的目光看著爸整個被罰的經過，彷彿在說：「就叫你不要惹媽媽了。」

▾80KG高加索犬一直在旁邊看戲「食花生」？得戚樣子笑翻網民！點撃圖片放大看▾

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▾可愛的蒜頭原來有段悲慘的經歷？幸好有媽一直愛護，牠才重拾對人的信心▾

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果然不該胡亂開罪女生，要不然下場會很慘，媽把爸雙膝下跪的被罰照放到facebook群組「有點毛毛的」作為報復，不少網民都覺得他們夫婦很風趣，不過精伶的網民就留意到蒜頭看戲看得很開心，「阿爸被處罰，蒜頭笑眯眯」、「支持蒜頭爸日後睡客廳」、「蒜頭超開心」。

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