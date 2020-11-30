黑白貓是食物黑洞　年半後比狗還巨　回頭照嚇驚網民：是哥斯拉！

貓咪的體型竟然可以比狗巨大？ 台灣有貓主日前在社交平台上分享了一張貓狗對比照，貓咪在一年半剛進門時，明明長得迷你可愛，沒想到一年半後，竟然比狗哥哥還要大隻！

台灣貓主徐依嫆在1年半前，帶了一隻黑白貓「牛奶」回家，當時貓咪只有兩、三個月，加上是流浪貓有點營養不足，看起來不到1公斤。當時，她為牛奶和西施狗哥哥「綠茶」拍了一張照片，想說留來紀念用，結果一年半過去，這張照片竟然成為牠「曾經」苗條的唯一憑證！►毛孩子有IG了，來追蹤我們吧！

媽接受《香港01》訪問指，牛奶吃得不多，不過牠平日最愛吃乾糧，「牠愛吃飼料勝過罐頭，肉泥也不愛，但喜歡零食肉條。」或許小時候流浪的經歷深深地刻在牠的腦海，所以牠最喜歡飽足感滿滿的食物！也因此養成了結結實實的軀體。

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媽把牛奶的對比照放到FB後，吸引了多達7千網民點讚，部份網民留言指：「斑點都變大了」、「這是兩隻狗吧！」、「是狗變小了嗎？」、「母牛養成史？」。

同場加映：年初一破牆救爛眼貓 養3個月後張開眼睛一剎 貓主驚見超美異瞳

台灣有貓主在大年初一領養了一隻爛眼小貓，經過貓主3個月小心呵護、照顧，貓咪的眼睛已經回復正常，當牠張開眼睛一剎那，一雙異色的瞳孔更令無數網民震驚！

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同場加映：收養皮包骨流浪貓 收養10個月後見牠蛻變才知撿到寶

這個浪浪覓家後大蛻變的故事，發生在美國洛杉磯。Dinah從前是隻皮包骨滿身是跳蚤的浪貓，幸好牠被人救起了，並有好心家庭收養。不足1年時間，牠已脫胎換骨，變成小婦人般高貴美麗。

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同場加映：瘦弱三色貓遇新手貓主 悉心呵護3個月變超美仙女

瘦弱三色貓Nico在3個月前被收養，經過貓主悉心照顧後，竟變身成仙氣美女？到底貓主在Nico身上施了什麼魔法呢？

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