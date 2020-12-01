唐貓失平衡在哥大腿留三血痕　小暖男哭著說窩心話　媽聽完感安慰

不少家長都樂於讓孩子飼養寵物，從而培育他的責任心。 台灣有位貓主日前在社交平台分享了兒子跟貓咪相處的小故事，指兒子抱小貓咪時手滑，小貓咪隨之掉下，在慌忙之際，牠伸出爪子抓住了兒子的大腿，在他的大腿留下三條紅紅的血痕，兒子當下便大哭起來，原以為他會因此而大哭大鬧，沒想到他當下立即說了一句暖心的話，令媽媽非常震驚。

台灣小男孩濬濬平日最喜歡跟小貓瑪so一起。（受訪者提供）

依瑾近月領養了一隻小貓「瑪so」，牠跟依瑾的孩子「濬濬」尤其親近，一直把瑪So視為寶貝，每天都抱著牠睡覺。依瑾接受《香港01》訪問指，「瑪so還是隻小貓，所以性格特別調皮，平日很喜歡咬人、咬衛生紙。」所以經常受依瑾責罵，不過每次依瑾在罵瑪so時，濬濬都會挺身而出，請媽媽不要再罵牠了！►毛孩子有IG了，來追蹤我們吧！

日前，濬濬不小心滑手，瑪So就由上而下溜到地上。在迅雷不及掩耳一刻，瑪So伸手抓住濬濬的大腿，順道伸出了爪子「增加磨擦力」，結果在濬濬抓下了一道鮮血色的血痕。濬濬先是「阿嘶──」地叫了一聲，就嘩啦啦地大哭。瑪So驚魂未定，又被濬濬的哭喊聲嚇到，一直窩在旁邊。接受，濬濬就說了一句令在場所有人都驚訝的暖心說話！媽事後還大讚他：「覺得他長大了！」

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「抓傷當天晚上，瑪So一直黏著他，睡覺完全不願離開，或許是知道哥哥受傷吧？」濬濬和瑪So平日都會一起睡覺，不過當天更加形影不離，媽指瑪So常常不小心抓到濬濬，「我會跟他說，因為貓咪還小，跟寶寶一樣，難免玩時受傷，但是我們養牠、要愛牠一輩子。」自上次抓傷哥哥後，瑪So玩耍的時候也明顯小心多了，爪子不會再亂伸出來，怕又不小心又傷到哥哥，而一人一貓的關係經過這一抓，變得更加親密了！

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日本的曼基貓姐姐「Myu」，在去年底增添了一位「妹妹」！原來貓主Erika去年誕下了小寶寶，Myu就榮升為姐姐，並擔當保母的職責，時刻呵護妹妹。最近媽Erika發現他們越來越似樣，有時候就連行為都一模一樣！

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點撃看全文：曼基貓與妹妹朝夕相對 兩姐妹越來越似樣 連這7個姿勢都一樣！

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