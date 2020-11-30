弟弟洗完澡即掩JJ　愛玩逗貓棒橘貓即被關入籠　媽解釋原因超爆笑

家中有小孩與動物，除了可以增添生氣之外，還可以鬧出許多笑話。 台灣有貓主表示，幾個月前收編了一隻黃貓「橘子」，兒子很愛牠，經常與貓咪玩逗貓棒。早前兒子洗完澡後，光脫脫站在浴室門口掩住JJ，要求媽媽立即關橘子入籠，令媽媽非常疑惑，原來背後是因為這個爆笑原因。

橘子樣子可愛，非常親人，也很貪吃。（受訪者提供）

黃小姐接受《香港01》訪問時表示，橘子現時一歲，3個月前她在花蓮小學撿到牠：「當時我對橘子說，若你來給我抱，我就養你。之後橘子也不怕陌生，就走了過來，還乖乖給我抱呢！本來我想將牠寄養在媽媽家，但她不喜歡貓咪，我唯有帶牠來台中。」橘子非常親人，愛撒嬌，深得8歲的兒子喜愛。►毛孩子有IG了，來追蹤我們吧！

天真無邪的兒子對貓咪非常好奇，經常會問媽媽許多有趣的問題，例如為什麼橘子會跳那麼高、為什麼橘子在舔毛等等。黃小姐後來跟他解釋：「因為貓咪對於會動的東西都很好奇，好像小鳥、蟑螂、壁虎……所以我們用逗貓棒，貓咪就會過來抓。」

日前兒子洗完澡出來，突然光脫脫站在浴室門口掩住JJ，並叫媽媽立即關橘子入籠，媽媽大感不惑，後來才知道背後的爆笑原因……

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童言童語的兒子經常令媽媽捧腹大笑，為家中增添不少歡樂。網民看到後亦紛紛笑指：「身為一隻優秀的貓，獵小鳥是必備的技能。」、「為什麼我老公沒這困擾?」、「笑死哈哈哈哈～出來圍浴巾、穿內褲啦」、「還好我生女兒」、「最天然的逗貓棒」、「小孩跟貓最可愛了」、「我好有畫面哈哈」、「馬麻你不要害我笑到不行」。

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