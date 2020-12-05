黑柴犬長大後長出金髮　小甜心10個月變不良少年　媽崩潰網上求助

所謂女大十八變，作為父母的，最擔心孩子學壞！ 這隻黑柴，小時候充滿童真，十分可愛。但估不到，只是幾個月後，黑柴頭頂竟然生出了一撮金毛，媽媽大為驚訝，只能取笑着說：「你是不良柴？」

這隻有趣可愛的黑柴叫Yuma，現在才1歲多。小時候的牠，是隻精力十足的柴犬。調皮搗蛋是牠的日常，但牠天生炯炯有神的眼睛，加上那超萌的樣子，令牠再百厭再破壞，媽媽都不忍心責罵牠。

但沒想到，才10個月大時，牠頭頂竟然長出了金毛！難道牠變壞了，成了隻「不良柴？」►毛孩子有IG了，來追蹤我們吧！

【點擊圖片放大看，這隻黑柴為何會被媽稱為不良少女呢？】

許多網民看到媽媽分享Yuma的「金毛」照後，都覺得很有趣，也有網民分享自家中柴柴，表示有相類似情況。表示媽媽可以放心，沒什麼不良影響，只是證明牠成長了！

「超帥的！像極日本暴走族！」、「不良柴無誤！在哪裏染髮了？」、「難道這就是傳說中的超級撒亞柴？」、「長大後不知會否變成赤柴？」、這是成長的印記呀！」

同場加映：擔心唐狗被安樂死媽急領養 意外養到特別版柴犬

唐狗是混種狗，牠身上蘊藏著無數祕密基因，導致牠的外表、體型，全部都是個謎，每次都會為主人帶來大驚喜。台灣有隻唐狗長大後卻意外像柴犬！不少網民看完照片後都大喊羨慕，更大讚狗主：「撿到寶了！」

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同場加映：柴犬霸住暖爐不肯走開 眼利網民揭原因：很溫柔的孩子

無論是小孩，還是毛孩，冬天都喜歡窩在溫暖的地方。日本有位網民最近便拿出了暖爐，希望在家裏變得溫暖一點，結果家裏的柴犬，竟然跟孩子為霸佔暖爐而「動粗」......有眼利的網民從中看到了一點端倪。

▾▾▾點撃圖片放大：看柴哥的貼心舉動▾▾▾

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同場加映：聽到寶寶哭聲秒衝圍欄 結果自身難保 差點自己哭出來

台灣有隻黑柴「提摩」，牠超寵寶寶，每當聽到寶寶的哭聲，都會秒速跑到圍欄前查看，還會著緊地把頭塞進圍欄裏，場面超溫馨！不過有網民就擔心牠的頭會卡住。

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