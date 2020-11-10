拒否柴｜柴犬放風太爽拒理牽繩回家　一出「鐵掌」怪招迫媽就範

只要在搜尋器輸入「不願回家」，就會出現無數柴犬的照片，日本還為這種不願回家的柴犬，起了一個特別的名字，叫作「拒否柴」。 台灣有飼主日前在社交平台分享一段影片，內容是她帶柴犬「拿鐵」外出放風，順道學習牽繩走路，結果她說到回家時，狗狗馬上反抗，還使出「鐵掌」阻擋！令網民笑翻天。

在網絡搜尋「不願回家」就會搜到這樣的照片。（受訪者提供）

居住在台灣新竹的飼主彭雅如，她在山上開了一家景觀餐廳民宿，並且養了一隻5個月大的柴犬「拿鐵」，平日都會定時放牠出來玩耍、帶牠外出散步，順道做一些牽繩訓練，學習牽繩走路，不過每當聽到「回家」和步向「回家」小路，牠就會……►毛孩子有IG了，來追蹤我們吧！

「拿鐵是一隻非常浮誇的狗。」媽接受《香港01》訪問指，拿鐵平日會在民宿的花園自由跑動，牠平日聽到「回家」兩個字，屁股就變得很重，一直坐著不願走，「死命掙扎，不知道的人還以為牠被綁架了…」媽偶爾用零食就可以引誘牠回家，不過那天媽想訓練牠牽繩走路，結果叫牠「回家」時，牠就賴皮，還出怪招阻止媽繼續牽繩。

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「只不過要你回家而已，有必要這樣抗拒嗎？」媽把拿鐵死命反抗的影片放到facebook群組「柴犬司令部」，吸引了超過4千網民讚好，部分網民留言指：「有次聽到狗狗哀嚎的聲音，以為是車禍，結果是阿柴不願回家耍任性」、「阿柴都是戲劇科的」、「這隻很厲害、堅持不回家」、「很會固執己見的柴犬」。

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唐狗是混種狗，牠身上蘊藏著無數祕密基因，導致牠的外表、體型，全部都是個謎，每次都會為主人帶來大驚喜。台灣有隻唐狗長大後卻意外像柴犬！不少網民看完照片後都大喊羨慕，更大讚狗主：「撿到寶了！」

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無論是小孩，還是毛孩，冬天都喜歡窩在溫暖的地方。

日本有位網民最近便拿出了暖爐，希望在家裏變得溫暖一點，結果家裏的柴犬，竟然跟孩子為霸佔暖爐而「動粗」......有眼利的網民從中看到了一點端倪。

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台灣有隻黑柴「提摩」，牠超寵寶寶，每當聽到寶寶的哭聲，都會秒速跑到圍欄前查看，還會著緊地把頭塞進圍欄裏，場面超溫馨！不過有網民就擔心牠的頭會卡住。

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