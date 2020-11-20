柴犬遭人鐵管插肛門心理陰影大　媽連續1400日感化終成功感動

狗狗是人類最忠心的朋友，即使遭人類背叛，仍能重新信任人類。 台灣黑色柴犬「卡內」不單被主人遺棄，還遭無良的人類用鐵管插肛門，幸好有義工看到把牠救起。最後，義工還找到一位愛鍚牠的媽媽，原本時常悶悶不樂的卡肉，現在終於展現出笑容。

卡內4年前被義工發現救起，當時牠的尾巴被人用膠紙黏著、屁股插著鐵管。（受訪者提供）

台灣飼主小郭在4年前領養黑色柴犬「卡內」。卡內原本是一隻被主人遺棄再放到街上的流浪狗，及後被小郭的同學發現，再救起。她接受《香港01》訪問時指出，「我同學有次在7-11休息，發現櫥窗外有隻狗怪怪的，一出去就看到牠的屁股被插了鐵管。」►毛孩子有IG了，來追蹤我們吧！

同學把牠醫好後，幫牠找到一戶好主人，只可惜對方並沒有善待卡內「他讓卡內在山上流浪，牠跑下山被發現後帶去掃晶片，又輾轉回到同學手上。」小郭得知卡內的故事後，就決心要收養牠了。卡內曾經受人虐待，對於人類的信任度不足，小郭只要稍為親近牠，牠就會嚇到，「牠會驚恐的逃跑。」而且一直都愁眉苦臉，即使小郭賞牠零食，也不特別高興。

幸好，小郭並沒有放棄牠，每天都會做一件事來安撫牠的情緒，終於跟卡內建立出信任，牠亦開始展現出笑容。

▾受虐柴犬愁眉苦臉，媽終於將劈開冰山? 點撃圖片放大：看柴犬4年來轉變▾

+ 21 + 21 + 21

終於展露出笑容

「最近一年卡內終於比較會撒嬌了，會跟我討摸，雖然無法突然摸他。」小郭指，如果想摸牠，要先叫牠、讓牠知道，牠才不會受驚，不過到目前為止，卡內仍未能走出被虐待的陰霾，「牠還是會擔心、害怕，沒安全感，睡覺時常都會惡夢驚醒，也無法在床上一起睡。」但相信在小郭耐心的照顧下，卡內將會變得越來越親人。

同場加映：擔心唐狗被安樂死媽急領養 意外養到特別版柴犬

唐狗是混種狗，牠身上蘊藏著無數祕密基因，導致牠的外表、體型，全部都是個謎，每次都會為主人帶來大驚喜。台灣有隻唐狗長大後卻意外像柴犬！不少網民看完照片後都大喊羨慕，更大讚狗主：「撿到寶了！」

▾▾▾烏嘴小唐狗長大後竟變柴犬？點撃圖片放大：看咖啡成長對比照▾▾▾

+ 3 + 3 + 3

點撃看全文：【擔心唐狗被安樂死媽急領養 意外養到特別版柴犬 網民：撿到寶了】

同場加映：柴犬霸住暖爐不肯走開 眼利網民揭原因：很溫柔的孩子

無論是小孩，還是毛孩，冬天都喜歡窩在溫暖的地方。日本有位網民最近便拿出了暖爐，希望在家裏變得溫暖一點，結果家裏的柴犬，竟然跟孩子為霸佔暖爐而「動粗」......有眼利的網民從中看到了一點端倪。

▾▾▾點撃圖片放大：看柴哥的貼心舉動▾▾▾

+ 13 + 13 + 13

點撃看全文：【柴犬霸住暖爐不肯走開 眼利網民揭原因：很溫柔的孩子】

同場加映：聽到寶寶哭聲秒衝圍欄 結果自身難保 差點自己哭出來

台灣有隻黑柴「提摩」，牠超寵寶寶，每當聽到寶寶的哭聲，都會秒速跑到圍欄前查看，還會著緊地把頭塞進圍欄裏，場面超溫馨！不過有網民就擔心牠的頭會卡住。

▾▾▾點撃圖片放大：看提摩跟寶寶互動的萌照▾▾▾

+ 13 + 13 + 13

點撃看全文：【聽到寶寶哭聲秒衝圍欄 結果自身難保 差點自己哭出來】