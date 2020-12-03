如果每天都能看到又萌又可愛的寵物照片，相信一定能為全日帶來好心情。《香港01》寵物頻道特別為大家搜羅不同的超萌寵物照片，為大家打打氣，補充正能量。 即使是同一個品種，狗狗也會有不同的長相，美國狗主Nikki在8個月前養了一隻純種狗「Quoi」，並帶著牠在美國各個城市冒險。不少路人都覺得狗狗長得像匹狼、非常威風，並問及牠的品種。結果答案揭曉後，人人都不相信！原來牠的真實身份是大家都熟悉的品種？

狗狗Quoi的長相十足一匹狼。（Instagram圖片：huskyquoi）

外國飼主Nikki在8個月前，開始帶著狗狗SeQuoi Tenk（或稱Quoi）一起去冒險。狗狗Quoi有著一雙深邃的藍眼睛，彷彿要把人的靈魂吸進到深處，加牠一身深棕色的披毛，彷如一匹野狼。►毛孩子有IG了，來追蹤我們吧！

這狗種配上棕色的披毛可說是極之罕見，過去就有不少路人問Nikki：牠到底是什麼品種的狗狗？Nikki指出：「當我說出牠的真實身份時，沒有人願意相信我。」不過Quoi卻是一隻獲美國狗會AKC（American Kennel Club）認證的狗狗，是隻百分之百的純種狗！

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在Instagram上記錄了他們冒險的經歷，在短短8個月間去了48個城市，更累積超過5萬位粉絲，亦見證著Quoi從幼犬變作成犬。

Nikki分享指，她原本想領養一隻較為年長的狗狗，可惜她居無定所，並且希望帶著狗一起去冒險，因此被收容所職員拒絕，「小狗成為我唯一的選擇，雖然牠並非我心目中想飼養的狗狗，但牠正正是我需要的狗狗。」

同場加映：銀狐犬散步路旁狗全嚇怕 動物園職員檢定後嚇呆：牠不是狗

內地有女子大花金錢買了一隻純白色的日本銀狐犬（又稱日本狐狸犬），豈料這隻狗狗的行為、習性完全不像狗，牠不單不愛吃狗糧，而且不愛跟狗玩耍、也不會吠。飼主感到非常奇怪，於是把牠帶到動物園，結果職員看一眼就揭穿牠的身份。

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同場加映：暖男公路撿「奇異小狗」 眼利網民一見大驚：這不能養

在路上遇到無助的小貓小狗，不少好心人都會把牠帶走，並替牠們找個永遠的家。在日本北海道的公路上，有網民撿到一隻無助的小狗，於是便帶牠回家，並在網上替牠找主人。萬萬沒想到回應的人相當熱烈，更有人直接指出，這小狗身份並不簡單。

點擊圖片看這隻可愛的小毛孩，你知牠是什麼動物的BB嗎？

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同場加映：遊客闖保育局狂摸溫馴雪橇 下秒發現牠們不是狗 而是隻巨獸

很多人都喜歡養雪橇犬，全因牠們的外貌跟狼非常相似，令人一見鍾情！大家想過能跟狼在森林漫步，甚至用手撫摸牠們披毛柔軟的觸感呢？美國華盛頓便有這樣的好地方，野生動物保護區「Predators of the Heart」便為來訪者提供兩小時「與狼同行」的活動，讓兩位狼大使帶領大家親親大自然。

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同場加映：外貌100%是狐狸 公開牠狗種後 網民：神韻好像

來自美國的混種狗「Ｍya」，牠的外表激似狐狸，令牠在網上聲名大噪，其Instagram吸引多達5萬粉絲追蹤！

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