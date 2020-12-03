狗睡姿｜白柴犬最愛將哥哥腳掌當枕頭　養成謎之睡姿嘔心原因公開

喜歡睡覺的狗狗，會否特別迷人呢？ 這隻來自日本的白柴，以乎特別喜歡睡覺，而媽媽也樂意分享牠的不同睡姿。不過，近日媽媽分享了一段影片，當中白柴睡的位置很是特別，就是把頭枕在哥哥的腳掌上。媽媽表示看到牠睡得滿足很開心，但這樣哥哥的腿會麻痺掉的！

這隻喜歡睡覺的小白柴叫Mugi，現在才8個月大，是女孩子來的。媽媽接在Mugi兩個月大時，便接了牠回家，從此成為家中重要成員。或許，Mugi還是小孩子，因此每天睡覺的時間都好像特別長，

媽媽閒來沒事，便會偷拍牠的睡姿。最近，Mugi發現了個特別好睡的位置，就是把頭枕在哥哥的腳掌上。雖然牠睡得很香，但媽媽表示哥哥這樣會腳痺呀！而一眾網民則懷疑，Mugi是否有特殊癖好？►毛孩子有IG了，來追蹤我們吧！

【點擊圖片放大看，Mugi的睡姿實在太好看，而網民則認為牠可能有特殊怪癖是什麼？】

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媽媽實在很喜歡看着Mugi睡覺的樣子，不過如果每天都堅持要睡在腳掌上，哥哥會感到吃不消的！「看來哥哥腳的臭味讓白柴很安心」、「哈哈哈！這樣腳會抽筋吧」、「腳一定會很麻」、「這個位置的話，柴柴會咬腳趾」、「好一個真『腳』架！」

去到Mugi的IG，當中滿滿是牠的睡姿，還有超萌可愛的笑容。想給白柴療癒心靈的話，一定要去關注牠的IG啊！

同場加映：柴犬霸着暖爐，原來事實並非如此。

無論是小孩，還是毛孩，冬天都喜歡窩在溫暖的地方。

日本有位網民最近便拿出了暖爐，希望在家裏變得溫暖一點，結果家裏的柴犬，竟然跟孩子為霸佔暖爐而「動粗」......有眼利的網民從中看到了一點端倪。

▾▾▾點撃圖片放大：看柴哥的貼心舉動▾▾▾

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點擊連結看全文：【狗保暖】柴犬霸住暖爐不肯走開 眼利網民揭原因：很溫柔的孩子

同場加映：這隻黑柴很會照顧弟弟，看看牠做了些什麼。

台灣有隻黑柴「提摩」，牠超寵寶寶，每當聽到寶寶的哭聲，都會秒速跑到圍欄前查看，還會著緊地把頭塞進圍欄裏，場面超溫馨！不過有網民就擔心牠的頭會卡住。

▾▾▾點撃圖片放大：看提摩跟寶寶互動的萌照▾▾▾

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點擊連結看全文：【柴犬】聽到寶寶哭聲秒衝圍欄 結果自身難保 差點自己哭出來