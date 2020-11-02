柴犬咬德國牧羊犬後被失蹤　找半天不找不到　爸浴室肥美海狗突襲

柴犬樣子可愛，一直深受主人喜歡，但原來牠們非常有個性，不能隨便得罪。台灣狗主早前在社交專頁「狗仔隊玩很大」分享，因家中柴犬「柚子」偷咬了另一隻狗狗一下，於是他罵了柚子幾句後，牠就耿耿於懷，發脾氣在家玩失蹤，主人用了大半天都找不到牠，最後進浴室時，竟然驚見一隻超肥美海狗！

柚子天生擁有活潑可愛的樣貌，但原來牠很有性格。（Facebook@狗仔隊玩很大）

狗主表示，家中養了5隻狗狗，其中６歲的柴犬「柚子」很有個性，常常在家搗蛋。有一天他同狗狗們散步回家後，柚子不知道為何，突然偷咬了德國牧羊犬哥哥「酷哥」一口，結果就被爸爸罵了一頓，柚子非常不滿，接著走開了。►毛孩子有IG了，來追蹤我們吧！

後來爸爸發現牠失蹤，在家找了大半天都不果，對於柚子莫名其妙地消失，他甚至一度質疑自己散步後，有沒有把柚子帶回家。誰知爸爸進浴室時，竟然發現家中多了一條大海狗！

▾▾▾點擊圖片放大看，那條超肥美海狗是什麼樣子！▾▾▾

+ 30 + 30 + 30

網民見到照片後，紛紛笑指「只差沒有手指畫圈圈了⋯」、「好像貓喔，硬要塞在小空間裡」、「不高興了，搞自閉」、「放開那個魚缸」、「正統的柴魚XD」、「被唸了，自己關禁閉，真是好孩子」、「沒有浴缸，魚缸也可以」、「牠會不會是卡住了哈哈」。

▼▼▼▼▼同場加映：飼主養了柴犬5年，竟被路人一句突破盲點！？點擊圖片了解▼▼▼▼▼

+ 17 + 17 + 17

▼▼▼黑柴「閃電俠」繪畫了超獨特的「魔法陣」！點撃圖片放大看▼▼▼