日本貓貓伸腿取暖超爽　媽怕太靠近關暖爐　兩喵回頭露「貞子臉」

近日天氣急轉涼，最低氣溫已降到攝氏13度左右，天文台更表示周六時氣溫會持續下降，最低氣溫會降到11度。大家真的要添衣保暖，以免着涼。 在日本，現在已是要開暖爐的時間。不少貓狗奴為了讓家中毛孩保暖，都樂意開暖爐。不過，有貓奴近日便分享了一組相片，當中可看到貓咪不斷靠近暖爐旁，媽媽擔心牠們會被燙傷，於是把電暖爐關掉了，沒想到貓咪回頭，秒露出殺氣！

日本踏入12月後，天氣變得更加寒冷。尤其是郊區，不少有養毛孩的家庭，已開了電暖爐讓家中毛孩保暖。最近，便有日本貓奴，分享了一組有趣的相片。

當中可看到貓咪們圍着電暖爐取暖，並身不由己的越靠越近。媽媽擔心貓咪們會被燙傷，於是關了暖爐，沒想到下一秒鐘，兩貓便面露殺氣的看着牠。►毛孩子有IG了，來追蹤我們吧！

【點擊圖片放大看，究竟貓咪們如何用埋怨的眼光望着媽媽】

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被寵慣的毛孩，來到冬天似乎特別怕冷。無論是貓狗奴，還是快快準備好暖爐，以免牠們着涼。但在開了暖爐後，也要留心牠們會否太靠近。不然出現貓咪頭頂冒煙，這也太嚇人了。

從網民分享的影片可見，貓咪靠在暖爐前頭頂冒煙。（抖音影片截圖）

同場加映：天氣轉冷，要為毛孩保暖方法有很多，但同時都要注意安全啊！

氣溫轉冷，不少寵主都會為寵物穿上厚厚的大衣、棉被，擔心牠會冷病，做出多種怪獸家長的行為，大家又有沒有做過以下的怪獸家長的行為呢？

▾▾▾點撃圖片放大：看9種怪獸家長行為▾▾▾

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點擊連結看全文：【天文台】天氣冷了！9種怪獸家長為主子做的事 穿衣服只是小事

同場加映：怎樣才知毛孩凍了呢？

天氣轉冷，不少狗主也擔心家中愛犬會着涼。其實家中狗狗是否冷了，可從觀察得知。以下7個明顯狗狗異常行為，便極有可能正代表着牠感到寒冷。

【點擊圖片放心看，了解狗狗感到凍時，會表達出的異常行為】

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