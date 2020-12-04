袁文傑與張潔蓮結婚　數件事認識這絕世好男人　通宵救貓狗超感動

日前，有傳媒發現袁文傑與張潔蓮（Jackeline姐姐）的擬結婚通知書，二人已低調入紙結婚，袁文傑亦大方承認婚訊。奈何目前受疫情影響，二人要來年才補辦結婚派對。 袁文傑在《不能撒嬌的女人》飾演「游生」一角後，廣為觀眾認識，更被網民稱為「暖男」。他不單愛護動物、還時常在社交平台提倡保護動物，今次將帶大家認識這位絕世暖男。

，有傳媒發現袁文傑與張潔蓮（Jackeline姐姐）已低調入紙結婚。（Instagram圖片：yuen_man_kit）

袁文傑和張潔蓮（Jackeline姐姐）相識於2011年，當時張潔蓮透過妹妹介紹認識袁文傑，二人一拍即合展開戀情。他們二人感情一直穩定，原定在2018年12月結婚，可惜袁文傑母親於10月離世，把婚期「無限期押後」。►毛孩子有IG了，來追蹤我們吧！

幸好，婚期延後並沒有影響他們的感情，反而繼續在身邊鼓勵他，陪他度過母親離世後的日子，袁文傑亦曾經在社交平台指出：「陪伴是最長情的告白，默契是最無聲的情話。」

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被網民封為「絕世好男人」的袁文傑，近日被傳媒發現他與張潔蓮的擬結婚通知書，他亦大方承認婚訊。被問到之後會否補擺喜酒，他接受《香港01》訪問時說：「諗住之後再安排一個日子，以一個Party嘅形式請朋友、同事一齊玩返晚。」

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同場加映：張衞健住5000呎豪宅有幾豪？花園大過市區狗公園

「大帥哥」張衞健在2000年代進軍內地電視市場，成功在內地闖出一片天，更與內地女藝人張茜結婚，於北京朝陽區購入一家5000呎豪宅作為愛巢。家裏不單有健身室，還有大花園，可以讓愛犬自由散步。

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同場加映：JW王灝兒進駐卓悦太子爺超級豪宅 巨型活動室絕對可讓狗狗放電

歌手JW（王灝兒）與卓悦太子爺Tarzan交往數年，近日她在網上分享了一段在男友家打乒乓球的短片，令其豪宅曝光。Tarzan家的活動室大得驚人，相信他的兩頭愛犬平時在家一定能盡情放電。

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同場加映：張敬軒租住3700呎二級歷史建築 哥基、緬因貓奢豪生活超寫意？

張敬軒（軒仔）居於薄扶林玫瑰邨的百年大宅！他去年在TVB節目《軒仔與他的產地》及YouTube頻道均分享了大宅內的佈置。軒仔的愛犬「妹妹」甚至親身出鏡，分享牠在屋內的生活，究竟狗狗在這棟二級歷史建築物生活，是怎樣的呢？

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同場加映：Janice Man 文詠珊千呎豪宅曝光 即睇狗狗每日點過奢華生活

受疫情影響，Janice Man近日減少外出，不時在家做運動，更令其豪宅設計曝光於大家眼前！其實在較早時間，Janice Man愛犬小黑的Instagram亦不時拍攝到屋內的裝潢，顯露出與別不同的氣派。

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