北海道流浪貓帶回港　打針遭診所拒　港爸坐4小時JR尋醫結果...

琉球皇Oki是貓界人所共知的貓王，牠由沖繩流浪變香港貓皇的故事，轟動貓界！ 其實也有不少港人在日收養流浪貓的經驗。港爸Ronald去年在北海道打工換宿時，遇到黑貓「烏啦啦」。他看到貓咪既瘦弱又滿身傷，不忍心牠捱餓，於是買了濕糧、罐罐給牠。沒想到，因為這一飯之恩，貓咪就決定要跟他一輩子！

北海道貓「烏啦啦」遇上打工換宿的港人Ronald，猶如找到一張「長期飯票」。（受訪者提供）

Ronald在去年出發到日本北海道體驗生活兼打工換宿，他在7月到達打工換宿的農場工作時，並在住處遇到一隻瘦弱的黑貓，Ronald聽說黑貓由前任職員餵養，名叫「烏啦啦」。他怕貓咪會捱餓，而且看到牠滿身傷，於是買了一些濕糧給牠「補身」，結果這一餵就成為牠的「米飯班主」。►毛孩子有IG了，來追蹤我們吧！

烏啦啦知道Ronald會為牠準備大餐後，結果貓咪由隔天上門找他，到每天早晚都來找他，令他哭笑不得。轉眼間來到10月底，北海道的氣溫開始急降，而他打工換宿的旅程亦即將結束，他開始會擔心，烏啦啦日後的去向。在冰天雪地的北海道，烏啦啦可以找到足夠的食物嗎？繼而向琉球皇Oki的主人取經，打算帶烏啦啦回港。

小型動物診所拒接收

他嘗試把烏啦啦帶到當地的動物診所，打算幫牠做檢驗、打晶片，結果醫生看到烏啦啦是流浪貓，就拒絕應診，把他們拒之門外。由於住處無法飼養貓咪，在無計可施之下，Ronald也只好把牠放回原地。原以為烏啦啦會因此而生氣，沒想到牠第二天早上，竟然如常「搵食」。眼見離開時間日近，Ronald帶牠去過大小診所，但大多語言不通、拒收，他得知札幌有一家動物醫院有機會接收牠，只好從俱知安町坐到來回要4小時JR的札幌市一試。

▾小型醫院、大型醫院統統都拒絕烏啦啦，離開時間漸近，烏啦啦最後能移民？▾

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「因為烏啦啦無打預防針，好多醫院都唔可以住院，搵酒店安置佢，都搞咗好耐。」最終烏啦啦在寵物移民公司的幫忙下，成功在Ronald離開北海道前完成所有手續，成功移民到香港！成為琉球皇同鄉！不單多了一張長期貓罐罐飯票，而且還多了一位媽媽Eva，現在已經移民到香港一年，非常適應香港的生活。

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