如果想維持標準的身形，飲食和運動都極為關鍵，這點無論對人，還是對動物來說都一樣。 澳洲有隻貓咪一年前跟主人移民到台灣，豈料生活的環境、習慣改變以後，牠竟然由韓星小鮮肉變成流氓大叔，到底牠身上發生過什麼事呢？

貓咪April在1年前從澳洲移民到台灣。（受訪者提供）

台女Mia早前跟丈夫到澳洲工作假期，並且在當地領養了一隻貓咪April，他們去年結束這個旅程回到台灣，由於不捨得留下April，就幫牠申請移民，一起回去台灣。►毛孩子有IG了，來追蹤我們吧！

媽日前在社交平台分享April移民前後的轉變，驚覺牠竟然由帥仔小伙子變身成中年大叔了！媽接受《香港01》訪問指，「April從澳洲回來的時候大概重6公斤，現在已經重11公斤了。」April非常黏爸爸，他經常無法無視April撒嬌，就拿出零食、肉泥給牠。不過這個並不是April變大叔的主因，牠在短時間變大叔的原因是......

▾April移民後暴漲5公斤！由帥氣小鮮肉變中年大叔？點撃圖片放大：看爆笑原因▾

+ 8 + 8 + 8

April的胃口越來很好，時常都會跟爸媽討吃，而他們最後通常都會屈服，「不給牠吃的，牠就咬人小腿或是瘋狂撒嬌，最後還是會給牠吃肉泥。」April為了討吃，真的無所不用其極。

「當初你在澳洲還是苗條帥氣小伙子啊，怎麼回台灣後變成中年大叔了？」媽把April以前和現在的照片分享到facebook群組「貓咪也瘋狂俱樂部」，結果吸引了兩萬多位網民點讚好，部分網民留言指：「你確定是同一隻嗎？差很多」、「台灣果然是美食寶島」、「在澳洲都吃草嗎？」、「護照不能用了，會被說與照片不符」。

投稿到「歲月神偷」專欄

記得寵物剛帶回家的時候，時常會露出楚楚可憐的樣子。光陰似箭，轉眼已經過了數月、數年，牠們的樣子已經完全改變，甚至會令爸媽驚覺：已經長得那麼大了！《香港01》寵物頻道及其facebook專頁歡迎你投稿，把貓狗成長感人故事、對比照email到anistory@hk01.com，「歲月神偷」將會把貓狗成長經歷分享給讀者。

▾▾▾往下拉繼續看貓咪大變身的故事▾▾▾

並非每隻寵物貓都能得到主人的愛護。

有港媽最近在社交平台發文慶祝愛貓的13歲生日，指貓咪是她10年前領養回家，當時貓咪又灰又臭，還斷了一隻犬齒。在她和家人的愛護下，貓咪才慢慢蛻變成一隻仙氣貓，完全看不出以前落魄的樣子。

▾▾▾小灰鼠竟變仙氣貓？點撃圖片放大：看貓咪蛻變的奇蹟！▾▾▾

+ 9 + 9 + 9

台灣有位貓主人日前把貓咪的成長照分享到社交平台，貓咪小時候是隻超瘦的V臉貓，經過5年的成長後，竟然變成肉臉巨貓？假如沒有專屬的白領結、肚兜和襪子，絕對認不出是同一隻貓！有眼利網民就察覺到一個小細節，揭開「V臉小貓」變「肉臉飛龍」的真相！

▾▾▾短短5年間，Ice竟變貓界哥斯拉？點撃圖片放大：看牠變身前後超大對比▾▾▾

+ 15 + 15 + 15

唐狗是混種狗，牠身上蘊藏著無數祕密基因，導致牠的外表、體型，全部都是個謎，每次都會為主人帶來大驚喜。

台灣有隻唐狗長大後卻意外像柴犬！不少網民看完照片後都大喊羨慕，更大讚狗主：「撿到寶了！」

▾▾▾烏嘴小唐狗長大後竟變柴犬？點撃圖片放大：看咖啡成長對比照▾▾▾