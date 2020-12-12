40個被流浪貓入侵家居慘案　入屋霸電腦、搶老公只是小兒科

喵星人真的很奇妙，牠總會給你意外驚喜。 外國Facebook群組「My house, not my cat」是一個專門讓大家，分享不是屬於自己的貓，但又卻闖進自己家的案例。這些喵星人完全不知羞恥，傲視一切，進你家也不通知一聲，根本是自出自入！

或許在香港這情況不太常發生，但在外國將貓咪放養是常有的事。這個Facebook群組「My house, not my cat」便是讓網民分享一些貓咪趣事。這些在你家出現，但卻不屬於你的貓咪，總是不請自來，而且還肆無忌憚地霸佔一切。



這裏篩選了40個有趣事件，你以為貓咪進屋霸電腦已很過份？事實還有更誇張的，就是搶人老公！壓着你大腿讓你沒法出門工作！

【點擊圖片放大看，究竟這些不請自來的喵星人，究竟會與屋主產生怎樣的互動？】

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喵星人的魅力，往往令人沒法抗拒。這麼多人表示，家裏明明沒有貓，但卻常有貓咪出現在眼前。幸好大家都很樂意被貓咪糾纏，被貓咪迷上是一種福份。當你來到Facebook群組「My house, not my cat」時，你會發現有3萬多人，正享受着被陌生貓咪纏繞的樂趣！

同場加映︰虎斑貓養5年變貓界哥斯拉

台灣有位貓主人日前把貓咪的成長照分享到社交平台，貓咪小時候是隻超瘦的V臉貓，經過5年的成長後，竟然變成肉臉巨貓？假如沒有專屬的白領結、肚兜和襪子，絕對認不出是同一隻貓！有眼利網民就察覺到一個小細節，揭開「V臉小貓」變「肉臉飛龍」的真相！

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同場加映：仙氣貓被姐姐帶壞變發福中女？

台灣有位飼主在9個月前帶了一隻貓咪回來，牠的長相都是臉圓圓、眼圓圓、鼻扁扁，都是標準的可愛臉。只可惜，她日前在社交平台發布了一張照片，貓咪的樣子竟然完全崩潰！

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