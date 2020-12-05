曼基貓│別出聲！妹妹把貓咪藏課室抽屜裏　只是為見貓奴多一會？

對貓奴來說，最希望的就是可與貓咪經常在一起，不要分開。也許，貓咪也有同樣的想法。 在西安，有女生為了不想與貓咪分開，於昰便決定偷偷帶着貓咪一起上學。沒想到貓咪似乎也明白到貓奴心意，在課室裏表現得很鎮定，似乎想好好與奴才一起上課。

這隻可愛的曼基貓叫八頓，今年才1歲多，是隻黏人的小貓咪，牠與貓奴妹妹生活在西安。這天，貓咪八頓纏着妹妹，一直趴在妹妹腿上不想與她分開，但妹妹要趕着上學去。結果在不得已的情況下，只好把貓咪一起帶回學校。►毛孩子有IG了，來追蹤我們吧！

【點擊圖片放大看，究竟曼基貓八頓在學校裏的情況，以及後有沒有被老師發現呢？】

+ 6 + 6 + 6

八頓一直黏在我大腿上，牠知道我是時候要去上學了，但牠希望和我在一起。再不動身便會遲到，我不忍心讓牠失望，於是好偷偷把牠帶到課室裏。

有不少網民有疑問，為何貓咪會叫八頓呢？這時妹妹也有出來解釋：「如果我一直餵牠的話，牠一天能吃八頓！」原來，牠是一隻為食貓，所以才有這名字！

八頓在課室裏的乖巧樣子被分享後，受到網民們熱烈的討論。大家都驚訝貓咪竟然不怕陌生地方，而且還乖乖的待在抽屜裏，實在太可愛了。「超級無敵可愛的」、「牠好奇的大眼睛，圓滾滾的在動，牠似乎在認真學習」、「沒見過這麼不怕生的貓咪」、「要向八頓好好學習，牠快成學霸了」。

同場加映：曼基貓躺地上引人注意，結果卻無人理會，最終自己也睡着了！

這隻生活在台灣的貓咪，每次想奴才開罐罐時，便會倒臥在廚房路中央讓人發現，然後奴才便會乖乖開罐罐給牠。但這次，牠的如意算盤算錯了，奴才竟然沒有及時出現！

【點擊圖片放大看，這隻愛演戲的貓咪，牠平日是如何引起媽媽注意，從而騙到罐罐的】

+ 35 + 35 + 35

點擊連結看全文：【曼基貓每天做戲引起注意討罐罐 這次扮太久 意外終於發生】

同場加映：同場加映︰虎斑貓養5年變貓界哥斯拉

台灣有位貓主人日前把貓咪的成長照分享到社交平台，貓咪小時候是隻超瘦的V臉貓，經過5年的成長後，竟然變成肉臉巨貓？假如沒有專屬的白領結、肚兜和襪子，絕對認不出是同一隻貓！有眼利網民就察覺到一個小細節，揭開「V臉小貓」變「肉臉飛龍」的真相！

▾▾▾短短5年間，Ice竟變貓界哥斯拉？點撃圖片放大：看牠變身前後超大對比▾▾▾

+ 15 + 15 + 15

點擊連結看全文：【虎斑貓養5年變貓界哥斯拉 網民見巨肉球 一早估到牠長大崩壞】