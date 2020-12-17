伯恩山犬失常對門吠叫　媽翻看監視器　發現門把被轉動超恐怖

狗狗為守護家園，真的會盡心盡力。 這天媽媽要夜歸，由於膽心狗狗們在家中的情況，於是透過手機用監視器查看。畫面中見狗狗聚在大門前，並突然看到令她心寒的一幕，門把被轉動了！

4隻伯恩山犬的媽媽Lai小姐表示，前兩天（12月16日）她由於要夜歸，10時多還未歸家。由於擔心狗狗情況，於是透過手機看家中監視器，沒料到其中兩隻狗狗，竟然對着大門吠叫。再細心留意下，更發現大門的門把被多次轉動。►毛孩子有IG了，來追蹤我們吧！

【點擊圖片放大看，究竟門把被轉動時，狗狗有何反應？】

+ 7 + 7 + 7

這次疑似有人要闖空門事件，總算是有驚無險。媽媽表示事後有聯絡小區的保安員了解情況，狗狗平安比什麼都重要。

網民也表示，安全最重要，幸好狗狗平安。「監視器真的很重要」、「大狗的警戒心真強」、「很乖巧的狗狗」、「家裏有2個保鏢」、「外面記得裝監視器，注意安全」。

同場加映：暖男公路撿「奇異小狗」 眼利網民一見大驚：這不能養

在路上遇到無助的小貓小狗，不少好心人都會把牠帶走，並替牠們找個永遠的家。在日本北海道的公路上，有網民撿到一隻無助的小狗，於是便帶牠回家，並在網上替牠找主人。萬萬沒想到回應的人相當熱烈，更有人直接指出，這小狗身份並不簡單。

點擊圖片看這隻可愛的小毛孩，你知牠是什麼動物的BB嗎？

+ 6 + 6 + 6

看全文：【暖男公路撿「奇異小狗」 眼利網民一見大驚：這不能養】

同場加映：遊客闖保育局狂摸溫馴雪橇 下秒發現牠們不是狗 而是隻巨獸

很多人都喜歡養雪橇犬，全因牠們的外貌跟狼非常相似，令人一見鍾情！大家想過能跟狼在森林漫步，甚至用手撫摸牠們披毛柔軟的觸感呢？美國華盛頓便有這樣的好地方，野生動物保護區「Predators of the Heart」便為來訪者提供兩小時「與狼同行」的活動，讓兩位狼大使帶領大家親親大自然。

▾▾▾美國「狼之島」住了兩隻超可愛的狼！性格彷如大狗狗！點撃看萌照▾▾▾

+ 34 + 34 + 34

點撃看全文：【遊客闖保育局狂摸溫馴雪橇 下秒發現牠們不是狗 而是隻巨獸】

同場加映：外貌100%是狐狸 公開牠狗種後 網民：神韻好像

來自美國的混種狗「Ｍya」，牠的外表激似狐狸，令牠在網上聲名大噪，其Instagram吸引多達5萬粉絲追蹤！

▾▾▾Mya是隻確確實實的狗！點撃圖片放大：揭開混種犬Mya的真賁身份！▾▾▾

+ 42 + 42 + 42

點撃看全文：外貌100%是狐狸 公開牠狗種後 網民：神韻好像