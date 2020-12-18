美國短毛貓拒絕用砂盆　爸研究一年仍不解　網民神建議秒公開原因

市面上貓砂的種類繁多，有時候主人為了滿足主人的喜好，經常都會買不同的貓砂給牠試用。 台灣貓主去年領養了一隻美國短毛貓，貓咪看來對他買回來的貓砂感到非常不滿，每次都把大便排在貓砂盆外。他原本接受了這個現實，只是想把貓咪的故事分享出來，沒想到網民竟然幫牠解決了這個困擾一年的困難。

貓咪「意麵」一直不喜歡在貓砂盆上廁所。（受訪者提供）

沈先生在一年前領養了一隻貓咪「意麵」，就發現意麵有一個很奇怪的習慣，就是永遠都不會在貓砂盆大小便，他過去曾經嘗試過不同的方法，「松木、豆腐、礦砂，都買市面上最貴的貓砂給牠用了，牠還是一直大在外面。」►毛孩子有IG了，來追蹤我們吧！

這個情況持續了接近一年，爸仍然找不到解決方法，他也接受了牠這個習慣，然後索性把更衣間讓出來給牠上廁所。最近，他把意麵上廁所的習慣分享到社交平台，打算跟網民分享一下，沒想到熱心網民竟然揭開了意麵不愛上貓砂盆的真相！

意麵：「就是不愛上砂盆。」（受訪者提供）

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「先假動作，然後在外面大便。」他指出，意麵以前經常會來一個假動作，假裝在貓砂盆上廁所，然後跳到貓砂盆邊，對著盆外大便，讓爸哭笑不得。他覺得一試無妨，於是當晚就試了試，結果結局神反轉！現在總算解決了意麵不在砂盤大便的問題！

同場加映：港媽與外傭展開爭貓攻防戰 工人姐姐出大招秒K.O對手

每位貓奴畢生的志願，就是討得主子歡心，受牠們「寵幸」，港媽Cindy也不例外。然而，Cindy的受寵之路卻遇上一位程咬金：她家中的外傭。因外傭天天待在家，和其中一隻貓咪的感情尤其深厚，Cindy為了奪回愛貓的關注，決定使計擊退對手，開展爭貓攻防戰。

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同場加映：布偶貓獨霸老婆 港男超呷醋 爆笑「復仇」結局超失控

爭取貓咪主子的歡心絕非易事，為了博取主子垂青，貓奴們隨時會在家中上演一場爭寵風波！港人Lewis日前就因不忿愛貓偏心其老婆，精心設計了一場新穎的「復仇計劃」，將貓草偷偷混入老婆浸浴材料中。豈料事情發展隨即失控，嚇得他立即向網民求助。

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同場加映：女兒拜托媽買貓砂鏟 回家帶爆笑驚喜

香港有網民剛為母親領養了一隻貓咪，她為貓咪整理用品時發現少了一個貓砂鏟，於是拜託媽買回來，不過她們住處附近沒有寵物店，聰明的媽媽便買了一件莫名奇妙的東西回來湊合用，令女兒捧腹大笑。

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點撃看全文：女兒拜托媽買貓砂鏟 回家帶爆笑驚喜 網民笑到哭：好嘢嚟