日本柴犬被迫戴粉紅頸巾露臭臉　虎斑貓咧嘴恥笑露「魔鬼笑容」

好朋友就是在你出糗的時候笑得最開心，而你出事的時候第一個趕來忙幫那位。 日本有位媽媽家裏有一隻柴犬和一隻虎斑貓，牠們平日的感覺超好，時常追著對方玩耍、靠著一起睡覺，不過每當對方出糗，都誓必會取笑對方！日前，媽就為柴犬戴上「死亡Barbie粉」的領巾和護目鏡，結果貓咪隨即露出魔鬼般的奸笑。

柴犬Halu滿臉不滿。（Instagram圖片：halu4809）

誰說貓和狗不能當朋友？日本柴犬哥哥「Halu」和虎斑貓「Mugi」就是對感情很好的朋友。►毛孩子有IG了，來追蹤我們吧！

早前，Halu和Mugi的媽媽整理東西時，找到了一套很久沒穿過的滑雪裝。她忽發奇想把Halu叫來，將滑雪用的領巾和護目鏡套在牠身上，然後忙著幫牠拍照留念。聽到媽媽把Halu叫過去，Mugi也跟在身後湊熱鬧，結果目睹Halu被媽「欺負」的過程，看著Halu滿身粉紅，Mugi竟然咧嘴露齒偷笑哥哥，彷彿在說：「你的樣子好蠢！」

▾▾▾網民看到照片馬上笑翻！到底Mugi露出了怎樣的表情？點撃圖片放大看！▾▾▾

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Halu無故被套上「死亡barbie粉」的頸巾和護目鏡，心裏已經不是味兒，露出一臉不滿，現在還要被妹妹取笑，心裏肯定不好受了！不過這張照片卻引了不少網民大笑！部分留言指： 「我忍不住笑了！」、「Halu的樣子好可憐」、「Mugi一定是在取笑牠！」

同場加映：貴婦狗跟萌妹等爸回家等到頭髮變白 媽忍不住踢爆令網民嚇呆

日前，有位媽媽社交平台分享了女兒跟狗狗等門的成長照，有網民嗟嘆狗狗等爸回來等到變毛髮都變白，令人好心酸，結果媽留言揭開爆笑真相，說狗狗仍然很年輕，解開狗狗變老之謎。

▾網民為阿球變老而心疼，媽貼一張照片幫阿球大平反！點撃圖片：看牠真面目！▾

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同場加映：柴犬霸住暖爐不肯走開 眼利網民揭原因：很溫柔的孩子

無論是小孩，還是毛孩，冬天都喜歡窩在溫暖的地方。

日本有位網民最近便拿出了暖爐，希望在家裏變得溫暖一點，結果家裏的柴犬，竟然跟孩子為霸佔暖爐而「動粗」......有眼利的網民從中看到了一點端倪。

▾▾▾點撃圖片放大：看柴哥的貼心舉動▾▾▾

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同場加映：聽到寶寶哭聲秒衝圍欄 結果自身難保 差點自己哭出來

台灣有隻黑柴「提摩」，牠超寵寶寶，每當聽到寶寶的哭聲，都會秒速跑到圍欄前查看，還會著緊地把頭塞進圍欄裏，場面超溫馨！不過有網民就擔心牠的頭會卡住。

▾▾▾點撃圖片放大：看提摩跟寶寶互動的萌照▾▾▾

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同場加映：弟弟騎標準貴婦狗遭過肩摔 爸秒說公道話

台灣的標準貴婦狗「總裁」自牠懂事開始，牠就擔當起保母的職責，照顧弟弟、妹妹。最近，弟弟想要騎在總裁的背上，卻被牠不小心摔了一下，立即嘩啦嘩啦哭起來。在旁邊看到的爸爸卻沒有責備牠，反而說了句公道話。

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