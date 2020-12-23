黑狗以為能去公園超興奮　下秒見拿出廣告橫額　牠哭出來：又被騙

每天狗狗最高興的時段，就是帶牠們到公園盡情奔跑時。但這次情況，似乎有點不同。 這天爸爸帶着狗狗外出散步，路經正在施工的工地前。狗狗突然眼前一亮，因為牠看到一遍綠油油的大草地正等着牠去奔跑。不過，爸爸似乎沒有停下腳步，讓牠到公園逛逛。當狗狗再走前一點，終於發現這裏有點不妥。

阿福：我最喜歡到公園散步了！盡情地跑呀！跑呀！（fb@小皮阿福又幹麻）

從照片中可看到，黑狗阿福正悠閒地散步，但突然看到前方有一個新公園，是自己從來沒去過的。牠滿心歡喜，以為爸爸要帶牠去玩，但再仔細一看，原來眼前的公園只是假象！牠頓時有種被騙的感覺，眼神秒露出失望樣子。►毛孩子有IG了，來追蹤我們吧！

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爸爸表示，為了讓阿福開心，他打算讓阿福把尿好好噴滿整個台灣的桃園，然後再南下，更表示台南會是下一個目標！

網民則高興回應：「歡迎來台南噴灑」、「熟悉的尿香最對味」、「太陽一照有出現尿尿彩虹嗎？」、「整個城市，都是我的洗手間」、「被騙的落寞眼神」。

同場加映：收養半年後的狗狗，可以是有很大轉變的！

台灣有隻可憐狗狗不單被割掉聲帶，而且皮膚、健康都非常差，但牠還有一顆親近人類的心，令牠火速被好心人收養。經過半年貼心照顧後，竟然蛻變成可愛的貴婦狗！

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同場加映：收養半年後的狗狗，這次連耳朵也大有改變！

台灣有隻名叫「妹妹」的黑狗，剛滿六個月。飼主最近分享了妹妹的近照，指牠的耳朵形狀猶如戴了一頂怪帽子，令不少網民大讚可愛！

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