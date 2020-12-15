唐狗連續幾天無出門上廁所因下雨　媽製尿尿神器　網民：這招太強

天氣不似預期，如果不幸遇著下雨天，無法帶狗狗外出上廁所，主人可以怎樣做？ 台灣有狗主在社交平台分享，因為當地連續幾天下雨，家中唐狗「歐力夠」無法出門上廁所，令媽媽非常煩惱。於是媽媽靈機一觸，到百貨用品店花55元自製尿尿神器，解決多日的煩惱，更令網民不禁讚嘆「這招太強」！

歐力夠個性冷靜穩重，亦很聰明。（受訪者提供）

狗主林佳燕接受《香港01》訪問時表示，歐力夠很聰明，所有事情教一至兩次就能學會，媽媽：「牠從小就在家的陽台上廁所，長大後每次外出遊玩，都會忍到回家才上尿盤。我們擔心牠憋尿太久會生病，於是開始帶牠與其他狗狗一起散步，讓牠看到狗狗們尿尿後，會獲得主人稱讚的時刻，之後歐力夠就學會在外面尿尿！」►毛孩子有IG了，來追蹤我們吧！

後來歐力夠亦懂得抬腿上廁所，但是牠在家尿尿時，常常都無法成功對準尿盤，令媽媽非常煩惱。早前恰巧當地連續幾天下雨，歐力夠無法出門上廁所，於是媽媽想出秒計，花55元自製尿尿神器，令網民很驚訝，更表示要爭相仿效！

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媽媽表示買神器之前，她有做足功課，研究狗狗的習性，所以才可以如此成功！網民紛紛笑指，「這招太厲害了吧」、「還好牠三角錐就可以～一定要電線桿的怎麼辦呀～」、「現在種樹還來得及嗎？」、「聰明的麻麻，聰明的歐歐」、「明天交通錐就要缺貨了...」、「對齁，我怎麼沒想到，還是我應該買一個放廁所」。

▼▼▼同場加映：其他狗狗散步趣事！▼▼▼

▼▼▼台灣有狗主日前表示，最近連續多日下雨，所以一直無法帶狗狗出門散步。誰知有一天狗狗在家中上廁所後，想出一個超聰明的方法，來向媽媽抗議，表示自己想出門，嚇了主人一跳！▼▼▼

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▼▼▼早前媽媽帶洛威拿「慢慢」外出，誰知牠不小心踩到其他狗狗的大便，媽媽忍不住罵了慢慢幾句，慢慢疑似感到受委屈，竟然瞬間露出超無辜神情，令媽媽哭笑不得！▼▼▼

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