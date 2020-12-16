領養狗｜唐狗入屋嚴肅嫲嫲180度變　不但「回春」還有新技能解鎖

與狗狗的相遇是一件很奇妙的事，冥冥中上大像是早已有安排。 這隻流浪小狗，在3年前的一個下雨天，來到寵主林小姐的家裏。當時她與姐姐都希望養狗狗，但家中嫲嫲卻反對。最終抵不過她們的纏繞，指要讓神明來決定。沒想到奇蹟真的出現，狗狗順利進家。而嫲嫲的態度也大有改變，從前不苟言笑又嚴肅的她，在狗狗來家後變得開朗，每天狗狗生活點滴，都成了大家的共同話題。

這隻唐狗生活在台灣台中，3年前的一個下雨天，牠來到林家門口躲雨，沒想到也是牠改變命運的轉捩點。起初只是家裏的姐姐和妹妹想要養牠，嫲嫲堅決反對。但上天像已安排好，最終流浪狗變成了Apple，成了家中重要的成員。嫲嫲的態度也大為改變，有狗狗陪同下，她更回春了呢！

【點擊圖片放大看，狗狗Apple來到家裏後，令嫲嫲作出了怎樣的改變？】

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現在Apple已3歲多，不用再流浪，在林家過着公主般的生活。林小姐表示，Apple很會奴役家中各人，但就從不敢惹嫲嫲。遇到什麼麻煩事，也會躲到嫲嫲懷裏撒嬌。

「有次牠做錯了事，家人正想懲罰牠，沒料到牠就大叫，然後逃到嫲嫲身邊，這樣一來大家也不好意思大聲罵牠了。」

同場加映：收養半年後的狗狗，可以是有很大轉變的！

台灣有隻可憐狗狗不單被割掉聲帶，而且皮膚、健康都非常差，但牠還有一顆親近人類的心，令牠火速被好心人收養。經過半年貼心照顧後，竟然蛻變成可愛的貴婦狗！

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同場加映：收養半年後的狗狗，這次連耳朵也大有改變！

台灣有隻名叫「妹妹」的黑狗，剛滿六個月。飼主最近分享了妹妹的近照，指牠的耳朵形狀猶如戴了一頂怪帽子，令不少網民大讚可愛！

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