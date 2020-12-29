如果每天都能看到又萌又可愛的寵物照片，相信一定能為全日帶來好心情。《香港01》寵物頻道特別為大家搜羅不同的超萌寵物照片，為大家打打氣。 許多人都說金毛尋回犬是暖心的大男孩，牠們熱情好動，總會無私地給你大大擁抱，來個激情的熱吻。

一家三口，來個暖暖的合照。（ig@hugoandursula）

這次要介紹的兩隻可愛金毛尋回犬Hugo和Huxley，牠們來自英國倫敦，主人是Ursula Aitchison，她是寵物攝影公司Phodography的創辦人，同時也身兼攝影師，不時替毛孩與牠們的主人留下美美的照片。

Ursula在IG裏，不時分享與狗狗的合照。她最喜歡拍攝的題材，就是模仿狗狗，作出相同的動作。這次金毛犬給她熱情的舌吻，然後Ursula也回應相同動作，沒料到金毛犬卻露出這個表情，令她感到哭笑不得。►毛孩子有IG了，來追蹤我們吧！

【點擊圖片放大看，究竟金毛犬被媽媽舔毛會有何反應呢？】

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Ursula表示，要與金毛拍攝出有趣的相片，最重要是給牠們適當的獎勵。當牠們知道好好拍照後就有好東西吃，牠們就會乖乖任由擺佈。每次看到金毛乖乖擺出合適動作時，Ursula都露出開心的笑容，令金毛也覺得是受到獎勵！

同場加映：金毛尋回犬實在太可愛了，齊來看看金毛的開心臉。

【金毛尋回犬實在是很乖巧的狗狗，難怪牠長期佔據在最受人喜愛的狗狗頭幾位。點擊圖片放大看，究竟是什麼東西會令開朗的金毛，瞬間露出一臉愁容】

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同場加映：金毛加上貓咪，拍出來張張都是完美照！

【微博瘋傳一段狗狗與貓咪共同合照的影片，令網民感到很驚訝，沒想過3狗1貓齊齊望鏡頭，幕後功臣全靠金毛一個舉動。】

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