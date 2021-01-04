52kg西藏獒犬當咖啡廳店長門口坐鎮　商店平日客似雲來這天超反常

有寵物幫做生招牌，原來不一定是好事。 台灣有狗主在社交平台表示，日前他帶了家中52kg藏獒「莎莎」到咖啡廳上班，莎莎化身店長，乖巧地在門口坐鎮。誰知平時客似雲來的咖啡廳，這天生意竟然超反常……

莎莎性格聰明，懂得聽人話。（受訪者提供）

狗主Fang C. Kang接受《香港01》訪問時表示，莎莎親人不親狗，兩年前被主人棄養，之後又被領養人退回：「牠當年不喜歡新環境，掙脫鐵鍊，咬死了領養人家中幾十隻雞鴨，故被送回義工手中。後來他們就問我可否幫忙馴化莎莎，所以牠才來到我的暫託家庭。」►毛孩子有IG了，來追蹤我們吧！

但世事並無完美，莎莎來到暫託家庭不久就發生意外。Fang C. Kang：「當晚有領養人想跟莎莎和另一隻大藏獒互動，帶了牠們出去散步，途中莎莎攻擊其他狗狗。牠死咬那隻中型犬的脖子不放，之後我用手強行拉開牠的嘴巴，才把另一隻狗救出來。後來那隻狗狗跟主人都要送到醫院看急症。」爸爸估計自此沒有人敢領養莎莎，所以決定自己收養。

早前爸爸帶莎莎及另一隻高加索幼犬，到咖啡廳進行社會化練習。莎莎更化身成店長，乖巧地在門口坐鎮，為爸爸招徠客人。誰料平時客似雲來的咖啡廳，當天竟然有意想不到的結果……

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爸爸笑指，其實莎莎平時會在他汐止的工廠那邊玩，不會來咖啡店。目前兩隻狗狗還在社會化練習中，他建議有帶狗的客人不要前往咖啡廳，始終藏獒的領域觀念還是很強，避免發生不必要的危險。

網民看到照片後，紛紛笑指「覺得不是怕屎尿，而是怕被咬」、「巨犬等客人，等到睡著了」、「那隻狗一臉就是：有種你就進來」、「我要去！我喜歡被狗咬（誤）」、「請問入店消費可以吸狗嗎XD」、「去了直接賴著不走」、「要是我，就算很好吃的食物，我也不敢過去消費」、「廣告非常實在XD」。

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居住在台中的藏獒「EMMA」，即使擁有41公斤的龐大身軀，但生性善良乖巧，擁有一身蓬鬆的毛髮，看起來像隻巨型毛公仔，而且性格也跟毛公仔一樣溫柔，大人、小孩都能和平相處。不過俗話說：「人善被人欺」。即使是巨犬，狗狗太善良也是會被人欺負！

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毛孩們人見人愛，部分原因正是牠們嬌小又可愛，讓人不期然心生憐惜。但其實大型動物亦同樣可愛，例如這兩隻來自台灣高雄的大型高山犬──「可可」和「牛頭妞兒」。牠們的體型媲美大丹犬，總重量高達140公斤，份量驚人，就連其飼主亦曾一度被嚇怕，大呼「真的很驚慌」。

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