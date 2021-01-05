領養唐貓│夫婦旅行遇命定流浪貓　為了牠竟放棄回程滯留異地一年

生命中有些東西，是無論怎樣，你也不會輕言放棄。 這對英國夫婦辭掉了工作，賣掉了公寓，把家中貓咪交托給親人，然後結伴到北美來一趟悠閒的旅程。沒料到在旅途期間，他們遇上一隻命中註定的貓咪，從始結下不解緣。即使他們思念家鄉亦願意放棄原定行程，甘願滯留異地。

人與貓的緣份，說來便來！這對英國夫婦（33歲的Lee Hodges和29歲的Willow Rolfe），在2019年8月時毅然辭去教師的工作，並展開了一場悠閒的冒險探索旅程。他們開着露營車在北美穿州過省，享受人生。►毛孩子有IG了，來追蹤我們吧！

但作為貓奴的他們，在旅程還不到兩個月時，便很思念家中的貓咪。來到華盛頓時，他們遇上一隻流浪小貓，並一見鍾情。即使他們隨後思鄉想念家鄉，仍甘願為牠多逗留在異地一年。

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Willow夫婦這趟旅程，雖然發生了許多小意外，但他們仍樂觀面對，並指不會因這些阻撓而放棄貓咪Aimee。牠早已是家中的一份子，沒人可以分開他們。

Willow更驕傲的表示，貓咪Aimee可能是隻最出色的貓咪探險家，因為到目前為止，牠已經去過美國的十五個州和兩個國家！

同場加映：貓咪擅闖民居當產房誕3貓 屋主得悉原因後淚崩秒收養

土耳其有位屋主聽到屋外有流浪貓敲門、喵叫，她以為貓咪肚餓，於是開門讓牠進屋，結果牠竟然在沙發上誕下3隻小貓，讓她措手不及！她向鄰居打聽，才知道貓咪曾有傷心經歷。

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同場加映：貓夫婦登門求助 獲救兩星期後報恩 送上7個小驚喜

在美國，一個多月前，有女子剛搬到新公寓不久，便發現有兩隻貓咪在她的後院徘徊遊蕩。當拿出三文魚餵給牠們後，兩貓更是登堂入室，視這裏是自己的家。令人更意外的，是兩星期後，兩貓咪竟為她送上了7個小驚喜，令她印象難忘。

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