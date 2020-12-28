貓奴共鳴｜外面下雪固執貓堅持外出　主人分享罪證　百萬網民笑崩

踏入年末，許多地方都下雪了，天氣變得寒冷。近日，日本網民便分享了一張只有貓咪單掌踏到雪地上的腳印相片，結果獲過百萬讚好。這小小腳印，為何會令這麼多人認同讚好呢？背後原因其實很簡單，全因大家都很有共鳴！

為何我會一夜成名？（twitter@koyuki_202）

這張只有一個小小腳印的相片在Twitter上瘋傳，雖然起切是由日本網民分享，但旋即得到全球網民關注。網民分享時表示，貓咪平日喜歡在白天時離家，在附近遊盪冒險。但這天，屋外下着大雪，而貓咪只踏出了一步，便退了回屋裏。原因是什麼？大家試試設身處地想想便可知道。►毛孩子有IG了，來追蹤我們吧！

【點擊圖片放大看，究竟主人分享了什麼罪證，令全球網民都笑崩了？】

+ 12 + 12 + 12

這一小步對人類來說或許很渺小，但對我來說是大大的一步！ 貓

遇到不適應的氣侯環境，大家當然會留在最舒適的地方，就連喵星人也不例外。雖然牠有強烈要外出探險的心，但遇上大雪時，也顯得無能為力了。

這張小腳印相片，得到過百萬人認同，更是打破了國家語言的限制，可見實在超有共鳴！果然喵星人的話題，是全球通用的！

同場加映：毛孩要外出的心，不會因天氣而改變？齊來看看柴犬的堅持。

早前日本下了幾場大雪，新聞報道也呼籲市民要留意積雪情況。但攝影師拍下的影片，卻幾乎每個畫面都有柴犬出現！難怪有網民打趣說這是雪國柴犬特輯。

+ 8 + 8 + 8

點擊連結看全文：固執柴大雪下堅持外出散步 一個畫面意外成日本電視台新聞主角

同場加映：其他寵物怕凍故事！

日本有貓奴近日分享了一組相片，當中可看到貓咪不斷靠近暖爐旁，媽媽擔心牠們會被燙傷，於是把電暖爐關掉了，沒想到貓咪回頭，秒露出殺氣！

【點擊圖片放大看，究竟貓咪們如何用埋怨的眼光望着媽媽】

+ 11 + 11 + 11

點撃連結看全文：【日本貓貓伸腿取暖超爽 媽怕太靠近關暖爐 兩喵回頭露「貞子臉」】