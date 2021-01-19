貴婦狗半夜失常狂吠亂跑吵醒家人　媽生氣追入房見嚇人一幕即道歉

狗狗是人類最忠心的朋友，當牠們看見主人有難，必定會排除萬難拯救他們。 台灣有狗主早前在社交平台表示，家中的貴婦狗「波卡」七年前某一晚半夜突然失常吠叫，牠不停推媽媽大腿，到處亂跑。媽媽非常生氣，深怕波卡會嘈醒鄰居，打算追入房間收拾狗狗。誰知她進入房間後，驚見眼前恐怖一幕，隨即嚇呆，並全身發抖，畫面至今仍歷歷在目。

波卡樣子可愛，性格親人。（受訪者提供）

狗主林珊如接受《香港01》訪問時表示，家中的貴婦狗波卡個性活潑，非常親人，每次看到人都會特別開心，即使大兒子跟牠玩耍時不小心抓到牠、捏到牠，波卡也不會生氣，深受一家人的寵愛。►毛孩子有IG了，來追蹤我們吧！

她的小兒子出世後，波卡更時常陪伴左右，照顧弟弟。在弟弟剛滿四個月時，有晚凌晨波卡突然在家中失常吠叫，媽媽很氣憤：「那時是凌晨兩點，牠不停發瘋似的狂吠，又用力推我大腿，一邊吠一邊衝入房間，我怕牠會嘈醒鄰居，打算追入房間收拾波卡！」

誰料媽媽入到房間後，竟然看到眼前的嚇人畫面……

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媽媽表示波卡與小兒子感情非常好，有時爸爸會因為弟弟犯錯而責備他，愛犬亦會跟爸爸抗議吵架，保護弟弟：「我們一家人非常愛惜波卡，感謝牠多年來的守護，牠的存在令我們的家更為完整！」

同場加映：柴犬霸着暖爐，原來事實並非如此。

無論是小孩，還是毛孩，冬天都喜歡窩在溫暖的地方。

日本有位網民最近便拿出了暖爐，希望在家裏變得溫暖一點，結果家裏的柴犬，竟然跟孩子為霸佔暖爐而「動粗」......有眼利的網民從中看到了一點端倪。

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同場加映：這隻黑柴很會照顧弟弟，看看牠做了些什麼。

台灣有隻黑柴「提摩」，牠超寵寶寶，每當聽到寶寶的哭聲，都會秒速跑到圍欄前查看，還會著緊地把頭塞進圍欄裏，場面超溫馨！不過有網民就擔心牠的頭會卡住。

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