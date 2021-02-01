黑狗立耳變垂耳氣勢秒變弱　姐姐一招替唐狗逆轉形象　網民秒笑翻

撰文： 何東緯 最後更新日期： 2021-02-01 10:05

一隻狗狗的霸氣，原來可能與耳朵有關！ 這隻小唐狗雖然還未到１歲，但成長過程期間，外觀變化很大。除了身體變得健壯，四肢變長外，牠的耳朵也出現了微妙的變化。小時候明明是垂耳的小淑女，成長後卻變立耳的霸氣大佬！

這隻叫阿肥的唐狗，生活在台灣新北市新店。雖然牠是女孩子，但卻手長腳長，加上全黑的外表，以及立耳的樣子，長得霸氣十足。但翻看幾個月前的牠，是一隻垂耳的小狗，對比之下反差萌很大。

這天小主人把手輕放到唐狗阿肥頭上，把耳朵輕輕按下，這時阿肥立即像回到幾個月前的小淑女樣子，令人不禁直呼：原來耳朵會決定霸氣程度。►毛孩子有IG了，來追蹤我們吧！

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網民認為唐狗阿肥的耳朵按下來，垂耳時的樣子覺得極像溫柔的熟女，而直耳的話就給人很有霸氣的感覺。「立起來看也不會兇啦，比較像是聽到八卦豎起耳朵」、「垂下來可愛多了，但立起來也很威風」、「耳朵好大！」、「都超可愛超喜歡」、「狗狗耳朵就像人類的頭髮般，所以說髮型很影響人的感觀」、「垂耳走呆萌路線也不錯呢」。

▼▼同場加映：台灣有一隻唐狗兩年前流浪到一戶人家門前，牠彷彿嗅到裏頭散發出好人家的氣味，於是就一直守在門口不離去、及後還偷偷入屋。沒想到收養了牠兩年後，牠的樣子會有180度的大改變，意外成為了一位光頭大叔......▼▼

▾▾▾狗狗的樣子有180度改變，彷彿男生變女生了？點撃圖片看公主變大叔▾▾▾

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點擊連結看全文：唐狗死纏爛打求包養成功 入屋後脫假髮 兩年後變光頭大叔

▼▼同場加映：寵主林小姐在3年前的收養了一隻流浪小狗，當時遭家中嫲嫲反對,，指要讓神明來決定。沒想到奇蹟真的出現，狗狗順利進家。而嫲嫲的態度也大有改變，從前不苟言笑又嚴肅的她，在狗狗來家後變得開朗，每天狗狗生活點滴，都成了大家的共同話題。▼▼

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