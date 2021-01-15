流浪狗都有生存的權利，牠們都值得被愛。 台灣有狗主早前在社交平台分享與愛犬「仔仔」六年前相遇的故事，當時她家附近有動保處人員捉流浪狗絕育，而三個月大的仔仔就是其中一隻。主人指收容所的環境惡劣，幼犬被捉入去很容易生病及離世。她一心想救仔仔，可是卻未滿20歲，不能領養，故此她日夜致電收容所，詢問仔仔情況。近兩個月後，媽媽終於成功將狗狗帶回家，仔仔為報答主人，竟然變成超帥狗，猶如狗界古天樂！

三個月大的仔仔是一隻流浪狗，性格乖巧。（受訪者提供）

狗主黃姿榕接受《香港01》訪問時表示，六年前動保處人員在她家附近捉流浪狗絕育，當她詢問被捉的狗狗何時會放回時，意外得知只有三個月大的唐狗「仔仔」亦在其中：「我沒有見過牠，但收容所的環境其實不好，幼犬在裏面很容易生病或離世，所以我很擔心仔仔的情況。」►毛孩子有IG了，來追蹤我們吧！

後來她得知仔仔生病，身體情況很差，亦沒有食慾：「我怕仔仔會撐不到絕育放回的那一天，故決定領養仔仔。惟收容所職員告知，我還未滿法定年齡20歲，不能領養。我懇請他們，一定要悉心照顧仔仔，讓狗狗活着。」

近兩個月後，媽媽終於年滿20歲，成功將仔仔帶回家。狗狗為報答主人，長大後竟然變成狗界古天樂！

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黃姿榕表示仔仔很親人，時常向家人撒嬌討摸，幸好當初堅持領養牠：「一切都非常值得，雖然牠有時候會在家中搗亂，但是我從來沒有後悔帶牠回家，在我心目中牠永遠都是最帥氣的。」

▼▼同場加映：台灣有一隻唐狗兩年前流浪到一戶人家門前，牠彷彿嗅到裏頭散發出好人家的氣味，於是就一直守在門口不離去、及後還偷偷入屋。沒想到收養了牠兩年後，牠的樣子會有180度的大改變，意外成為了一位光頭大叔......▼▼

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▼▼同場加映：寵主林小姐在3年前的收養了一隻流浪小狗，當時遭家中嫲嫲反對,，指要讓神明來決定。沒想到奇蹟真的出現，狗狗順利進家。而嫲嫲的態度也大有改變，從前不苟言笑又嚴肅的她，在狗狗來家後變得開朗，每天狗狗生活點滴，都成了大家的共同話題。▼▼

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