唐狗趁媽不在家拆掉整個客廳　媽公開真實名字　網民秒懂：改錯名

狗狗活潑好動，但最令人頭痛的就是牠們有拆家的行為。 生活在台灣的狗主，近日分享了家中狗狗拆家的情況。相片中可以看到，整個大廳都幾乎被牠咬得破爛，沒有一處是完整的。狗主更留下了一句：「現在回家真的很害怕在車庫看到狗狗！」

這張震撼的拆家相片，由台灣網民賀丞佁分享到寵物社交群組。他在留言中表示：「現在回家真的很害怕在車庫看到狗狗……牠拆起來比雪橇犬厲害」當大家看到家中情況時，都大表認同，這狗狗的拆家本領也太強了。不過，當知道狗狗名字後，大家都認為是名字惹的禍，牠只是不想辜負了這名字！►毛孩子有IG了，來追蹤我們吧！

【點擊圖片放大看，究竟狗狗叫什麼名字，令網民覺得牠大鬧家裏是名正言順的】

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當網民知道這唐狗的名字後，都表示難怪狗狗這麼愛拆家了！「齊天大聖大鬧天宮，拆家是理所當然的事」、「不這麼做，怎對得起這個名字」、「是因為變身成超級撒雅人了嗎？地板都快炸爛了」、「比我家雪橇犬拆家本領要強得多，甘拜下風」。

同場加映：大狗真係特別窩心，特別討人喜歡。

在美國，有位婆婆在心底裏一直認為，只有拉布拉多犬才是眾多狗狗中最乖巧的。不過，當她遇上這隻洛威拿後，心中的偏見秒被掃開。原來，洛威拿犬也可以是這麼可愛迷人，在瞬間便升格成乖孫。

【點擊圖片放大看，洛威拿犬Gus用什麼妙法，轉瞬間便征服了婆婆，令牠在家中地位秒提升】

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同場加映：遊客闖保育局狂摸溫馴雪橇 下秒發現牠們不是狗 而是隻巨獸

很多人都喜歡養雪橇犬，全因牠們的外貌跟狼非常相似，令人一見鍾情！大家想過能跟狼在森林漫步，甚至用手撫摸牠們披毛柔軟的觸感呢？美國華盛頓便有這樣的好地方，野生動物保護區「Predators of the Heart」便為來訪者提供兩小時「與狼同行」的活動，讓兩位狼大使帶領大家親親大自然。

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