拉布拉多犬守住猝逝爸屍體後失蹤　家人出動遺物尋狗能否成功？

撰文： 何穎琪 最後更新日期： 2021-01-26 12:13

要是家人突然離世，相信不少人也難以接受，更何況是心思較簡單的狗狗？美國一頭拉布拉多犬和爸爸出遊期間，主人突然意外猝逝，牠只好呆站在原地守候著主人。但當屍體被人發現時，牠卻嚇得立即逃開。家人只好向動物機構求助，最後靠著用飼主的遺物，才成功將狗狗帶回家。

拉布拉多犬Otis本來和爸爸居於美國明尼蘇達州，早前他們出發前往附近的森林中狩獵，豈料爸卻突然因心臟病發而猝死。眼見爸忽爾倒下，動也不動，不知所措的Otis只好默默地待在他身邊，不敢隨便走開。後來，終於有路人發現了Otis及其爸爸的蹤影，並上前支援。豈料，Otis一看到有陌生人靠近，就被嚇得拔足狂奔，其後更不知所蹤。►毛孩子有IG了，來追蹤我們吧！

拉布拉多犬Otis在飼主突然猝死後失蹤。

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義工Amy表示，狗狗們通常也會徘徊在悲劇發生的地點一帶，因為這是牠們最後看見其飼主的地方，牠們總會在那兒等待飼主回來。因此，只要留在那範圍，便大多能順利尋回走失的狗狗。

▼▼同場加映：狗狗們性格出名忠心，不論對飼主或其他狗狗，也同樣有情有義。早前，一頭唐狗因罹患癌症病逝，時隔僅3周，其拉布拉多好友隨後亦在睡夢中離世，與牠在彩虹橋相聚。負責照顧牠們的義工透露，牠們離世時還有另一巧合，彷彿印證這是冥冥中已註定的緣分。▼▼

▼▼▼▼▼點擊圖片了解「沙皮」和「大嚿飯」捨身保護對方事蹟▼▼▼▼▼

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▼▼同場加映：台灣有狗主早前在社交平台表示，家中13歲金毛尋回犬「蘋果」因年紀老邁，以及患有骨刺離世。面對愛犬離開，主人無法接受，終日喝酒麻醉自己，前女友為了安慰他，送贈一份貼心禮物，希望他可以早日走出悲傷日子。▼▼

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