爛眼拐腳小貓停車場狂喵　善心女救起親睹仙氣貓蛻變：撿到寶了！

外國一名女子兩年前遇上一隻受傷又骯髒的流浪貓，當時她伸出援手，貓貓以驚人的蛻變來回報這份恩情。當初患有眼疾的拐腳小貓，如今已轉眼變成充滿仙氣的活潑萌貓，讓人不禁大嘆她實在是撿到寶！

不但胖子是潛力股，其實每頭流浪動物也是潛力股！雖然牠們流浪在外時也許邋遢又瘦小，但只要投放足夠的時間和愛心在牠們身上，就能夠見證牠們華麗蛻變的動人過程，三色貓Reese就是其中一個例子。►毛孩子有IG了，來追蹤我們吧！

小貓Reese曾帶傷流落街頭。（Instagram@torbiereese）

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2018年7月，外國女子Courtney Bailey在路經停車場時，突然聽到不絕的貓叫聲，她循叫聲走去就發現了一隻瘦削的三色小貓躺於街燈下。因貓咪非常膽小，Courtney花了一段時間才成功靠近牠，隨即發現牠的其中一隻眼睛及腿部帶傷。Courtney決定把小貓帶回家，並為牠取名Reese。Courtney整晚陪在牠身旁，更親手餵牠喝水，幸好牠最終也熬過了這難關，慢慢開始能自行進食。

隨著眼傷和腳傷日漸痊癒，Reese的外表也逐漸變得討人喜愛，不但毛髮變得蓬鬆，眼睛亦變得更精靈可愛。Reese在入屋不久後已習慣新生活，Courtney笑言：「牠已經意識到我在鬧鐘響起時就要起床，現在要是我賴床，牠就會親自叫醒我。」至於家中的另一隻黑白貓也接納了這位新成員，經常待在牠身邊充當護衛，形影不離。

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