流浪貓被困積雪喵叫求救　暖男花３小時救貓　入屋後獲超甜蜜道謝

撰文： 何東緯 最後更新日期： 2021-01-25 16:57

對於急需救援的小動物，你願付出多少？ 在日本，現在許多地區都鋪滿了積雪，而住在新潟的男子，在1月初時，便聽到屋外有貓咪在喵喵叫。當他走出大門，只見四周都是積雪，平日他只會鏟走進出大門的雪。但這次，他為了找出喵喵聲的來源，最終花了3小時，幾乎把家附近的積雪都鏟光，最終才找到這隻等待救援的流浪貓。

這宗救貓故事，由Twitter帳號今井メロディ所分享出來。在今年1月初，日本的新潟已是大雪紛飛，他家門外早已被積雪覆蓋着。平日，他只會鏟掉大門外的積雪以方便出入。

但這天，他在屋裏依稀聽到門外有喵喵聲在叫，像是求救的聲音。於是他拿出鏟子，朝喵喵聲方向清理積雪。可是他一直沒找到貓咪，最終花了３個小時，把家門四周的積雪都幾乎清理光，這時才發現一隻虛弱的流浪貓。

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在分享救貓故事後，許多網民都相當感謝暖男肯花３小時去鏟雪，並救出可憐的流浪貓，部分留言指：「謝謝你出手救了牠，牠是可愛的孩子」、「能力許可的話，我也想收養牠。希望好心人盡早出現。」

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