領養貓｜地政處勒令屯門貓舍尊善會改建　逾40隻老弱傷殘貓急尋家

撰文： 劉詩韻 最後更新日期： 2021-01-21 22:59

屯門貓舍「尊重生命、善待動物」（下稱：尊善會）創辦人王國霞表示，去年10月收到屯門地政處寮屋管制小組「寮仔部」的信件，要求貓舍要在2月2日前拆卸僭建物，將寮屋樣貌還原，不然有可能收回其寮屋牌。王國霞指現時為貓咪感到徬徨，她仍未找到地方搬遷，希望政府可以法外開恩，給予寬限期，延遲日子，同時希望為貓舍內超過40隻貓咪尋得好歸宿。

屯門貓舍尊善會現時接收了超過40隻貓。（受訪者提供）

王國霞接受《香港01》訪問時表示，早前寮仔部要求尊善會屯門貓舍清拆僭建物，同時將寮屋高度改矮至8呎，以及將已用石屎物料的磚牆改為木材：「小組指貓舍前身為雞舍，但我居住10年都不知道。」►毛孩子有IG了，來追蹤我們吧！

王國霞表示，改建等於要她將整間寮屋重建，貓舍內的貓咪一定要搬遷，惟貓舍內有超過40隻貓咪，當中10幾隻貓都是大年紀，「最大那隻貓都14歲，牠們都患有重病或長期病，部份更要每天打皮下水，一直無人願意領養。」

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救貓多年的王國霞無奈表示，政策應該是便利市民，為市民謀福祉，但現時卻因循守舊，迫害無辜的貓咪：「我拯救流浪貓是為了給予牠們機會重生，我無可能送牠們死，我自己是一個71歲的獨居老人，可以到朋友家隨時借宿，但貓咪不可以，所以我最擔心就是牠們。」她續指，搬遷有機會令牠們受驚，導致免疫力下降，身體不適而有生命危險。

王國霞指，現時正尋求地方搬遷，但仍然毫無頭緒，希望寮仔部能夠給予寬限期，亦歡迎熱心市民領養貓舍內的貓咪，給牠們一個暖溫的家。

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