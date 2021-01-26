以為貓咪站窗邊貼心等家人回來　媽拍下討債臉惡貓相笑翻網民

撰文： 何東緯 最後更新日期： 2021-01-26 12:59

不少有養貓的人都表示，他們遇上了詐騙集團，明明初來家時的小貓都很可愛，但不久後真面目便表露無遺。 這張令人驚嚇的相片，由日本Twitter帳號G_AKB所分享出來。他指當初接貓咪回家時，牠是隻楚楚可憐的小貓咪，一副萌樣討喜得不得了。沒想到才幾年時間，牠的樣子與態度都大不同了。

日本Twitter帳號G_AKB將家中貓咪相片分享出來時，令不少網民發出會心微笑。因為這些貓咪古怪樣子，幾乎每個貓奴都曾遇上。

這天，媽媽剛回家便看到家中貓咪Megu（日語：めぐ）出來迎接她，於是趕緊拿出手機拍照。沒想到仔細一看，貓咪Megu一張臭臉，彷彿在說：「現在才回來！還不快點開罐罐給我！」►毛孩子有IG了，來追蹤我們吧！

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網民對於貓咪臭臉的相片深有共鳴感，「這張臉我常常看到，就在我家」、「貓咪都是詐騙集團，小時候賣萌，長大了來討債」、「殺氣也太重了，你媽媽還好嗎？」、「超不爽的臉，是欠了許多罐罐？」、「都是前世欠下的債」、「有罐罐便可解決，別殺人！」

同場加映：貓咪遇難，你肯花３小時去救牠出來嗎？

在日本，現在許多地區都鋪滿了積雪，而住在新潟的男子，在1月初時，便聽到屋外有貓咪在喵喵叫。當他走出大門，只見四周都是積雪，平日他只會鏟走進出大門的雪。但這次，他為了找出喵喵聲的來源，最終花了3小時，幾乎把家附近的積雪都鏟光，最終才找到這隻等待救援的流浪貓。

【點擊圖片放大看，貓咪入屋後用什麼甜蜜方法報恩，令他感到欣慰】

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同場加映：流浪貓都可以變身成美貓！往下拉繼續看暖心寵物故事

台灣有貓主在大年初一領養了一隻爛眼小貓，經過貓主3個月小心呵護、照顧，貓咪的眼睛已經回復正常，當牠張開眼睛一剎那，一雙異色的瞳孔更令無數網民震驚！

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