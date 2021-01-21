撰文： 劉詩韻 最後更新日期： 2021-01-21 08:05

常言道，珍惜眼前人，不要等失去了，才來後悔。 台灣有貓主在社交平台表示，家中16歲美國短毛貓「多多」早前走路無力，媽媽將牠送院時，才發現多多原來患上末期腎衰竭，醫生指貓咪情況不樂觀，建議先吊三天鹽水。後來多多精神一度好轉，令媽媽稍為放鬆，誰知動物傳心師轉達貓咪最痛心遺言時，媽媽驚覺自己太遲鈍。

多多是美國短毛貓，樣子非常可愛。（Facebook: Yatin Hu）

貓主Yatin Hu接受《香港01》訪問時表示，多多當初是朋友家的貓，因為他無法再養而來到她身邊：「牠當時四歲，但一點都不兇惡。多多既不抓人，又不會對人哈氣，跟我小時候遇到的街貓完全不一樣。於是我們一拍即合，一走就12年，牠陪我經歷人生的高低起跌。」►毛孩子有IG了，來追蹤我們吧！

多多非常貪吃，愛吃的程度大概是一次可以吃10條肉泥！剛踏入2021年，多多突然失去食慾，Yatin Hu憶述，牠不吃肉泥亦不喝水，連走路都寸步難行。媽媽隨即將多多送院，醫生指原來貓咪患上末期腎衰竭，情況很差，建議先吊三天鹽水，媽媽非常心痛，每日淚流不止。

多多回家後，精神一度好轉，由不能走路變成能跳上沙發，令媽媽稍為放下心頭大石，誰料當傳心師轉述貓咪最痛心的遺言時，媽媽才驚覺自己太遲鈍……

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媽媽痛心表示，每當她看一遍多多的遺言時，就忍不住想起愛貓的貼心與可愛，一家人很感激多多12年來的陪伴，他們永遠不會忘記牠。對於貓咪決定半夜獨自在睡夢中離開，媽媽至今仍無法釋懷：「我以為前一晚跟牠說了『明早見』，隔天早上就能繼續大叫『多多』，如果2021會讓我失去牠，那我寧願留在討厭的2020。」

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你若不離，我定不棄。一旦決定養寵物，即使愛寵變得年老，也不會離棄牠們。生離死別是生命的必經階段，這些老生常談的道理，又是否那麼容易面對？《香港01》為讀者搜羅全城的動人故事，讓主人明白，在愛寵離世的道路上，你並不孤單，毛孩子會與你走過難關。除了定期分享故事，《香港01》寵物頻道及其facebook專頁歡迎讀者投稿到「爸媽別哭」專欄，讀者亦可電郵至 anistory@hk01.com，訴說與毛孩的點點滴滴。

▼▼同場加映：台灣有貓主表示，早前收養了一隻唐貓「發財」，牠患有貓愛滋及末期腎衰竭，主人打算接牠回家作安寧治療。但最近她生活出現變動，發財開始食慾不振，不停嘔吐，令主人萌生為發財安樂死的念頭，誰料傳心師說出發財最動人情話，扭轉貓貓命運。▼▼

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▼▼同場加映：台灣貓主表示，家中愛貓上星期因大腸癌離世。她指貓咪一向健康，惟免疫力較差，換季時容易出毛病，主人亦有定時帶牠做身體檢查。誰知幾個月前愛貓開始食慾減退，經檢查後確診大腸癌末期，壽命不到一個月，令她悲慟不已。貓咪情況惡化得很快，彌留前更向傳心師說出牠最痛心的遺願……▼▼

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