大丹犬│全球最高2.2米狗狗離世　媽含淚憶起牠的一個成長小秘密

撰文： 何東緯 最後更新日期： 2021-02-01 16:36

大狗總是特別溫馴，特別討人歡心。 大家還記得全球最高大的狗狗Freddy嗎？牠雖然體型龐大，但卻是溫柔的巨人。可是，近日傳出令人遺憾消息，牠已在1月28日離開了大家。

Freddy個是高大，但卻是溫柔的巨人，從不亂吠亂咬人。（Instagram圖片 ：freddygreatdane）

英國大丹犬Freddy，曾是全球最高狗狗。在2016年時更已獲健力氏世界紀錄頒發證書，據非官方紀錄，牠的後腳直立高度更達2.2米。

大丹犬Freddy的主人是Claire Stoneman，她一直全心全意照顧Freddy，看着牠成長。沒想到今年5月便要9歲的Freddy，卻突然在1月28日離世，令Claire傷心不已。►毛孩子有IG了，來追蹤我們吧！

【點擊圖片放大看，Claire透露大丹犬Freddy的一個小秘密，原來狗狗曾經是這樣】

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大丹犬Freddy和Fleur坐到梳化椅上時，基本上已再沒空間讓媽媽Claire坐下。當傳媒採訪Claire時，她一再表示，從沒想過Freddy會成為全球最高大的狗狗，「牠小時候明明就是那麼的嬌小！」

健力氏世界紀錄已經承認Freddy是「全球最高大丹犬」和「全球最長壽大丹犬」。

同場加映：大狗真係特別窩心，特別討人喜歡。

在美國，有位婆婆在心底裏一直認為，只有拉布拉多犬才是眾多狗狗中最乖巧的。不過，當她遇上這隻洛威拿後，心中的偏見秒被掃開。原來，洛威拿犬也可以是這麼可愛迷人，在瞬間便升格成乖孫。

【點擊圖片放大看，洛威拿犬Gus用什麼妙法，轉瞬間便征服了婆婆，令牠在家中地位秒提升】

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點擊連結看全文：【洛威拿│82歲婆婆怕被推撞拒養大型狗 過百磅巨型犬用行動感動她】

同場加映：大狗狗雖然溫柔，但太過熱情會出現尷尬畫面

台灣有位媽媽養了4隻伯恩山犬，這天浩浩蕩蕩的帶着牠們上街散步。沒料到在過馬路時，其中一隻狗狗卻鑽到媽媽腳前，結果一個失平衡，媽媽誇張地摔倒地上。這時手上的牽繩都鬆脫了，媽媽還擔心狗狗們會跑開不見，沒料到抬頭一看，她覺得更尷尬了。

【點圖片放大看，究竟狗狗們在媽媽這個狼狽時刻做了什麼行為，令她覺得超丟臉呢？】

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