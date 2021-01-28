銀狐犬｜媽監視器喝止狗咬電視遙控器　狗下秒出招示威令網民笑瘋

撰文： 劉詩韻 最後更新日期： 2021-01-28 14:29

若然家中有隻拆家愛犬，主人可以如何自救？ 台灣有狗主在社交平台表示，日前她從監視器中看到日本銀狐犬「肉肉」拆家的畫面，當時狗狗從桌上叼了電視機的遙控器下來，正一臉享受地咬著，媽媽立即從監視器的麥克風叫出聲，欲阻止愛犬。誰知肉肉竟然挑釁主人，邊咬遙控器邊對著鏡頭笑，令媽媽非常崩潰，最後事件的結局更笑瘋網民。

肉肉樣子可愛，令媽媽對牠一見鍾情。（Instagram＠lolo.0803）

狗主Afra接受《香港01》訪問時表示，肉肉目前6個月大，性格活潑好動，從小就喜歡拆家：「當我們外出，會不時在監視器觀察牠，一看到牠搗亂時，我們會用監視器中的麥克風阻止牠，但肉肉通常都聽不懂，只會往鏡頭的方向看過來，幾次之後牠應該知道家中有這東西的存在，但就不知道那是監視器。」►毛孩子有IG了，來追蹤我們吧！

肉肉拆家的經驗非常多，牠曾經將空氣清新機的電線咬斷，又會咬布偶、睡覺的墊子、玩衛生紙等等，令媽媽極度崩潰。早前媽媽從監視器中再次看到肉肉拆家，牠從桌上叼了電視機的遙控器下來，一臉享受地咬著，媽媽見狀後，即刻從麥克風叫出聲，希望阻止愛犬。

誰知肉肉竟然不甘示弱，反而挑釁主人，一邊咬遙控器，一邊對著鏡頭笑，無奈的媽媽只能慨嘆，世界上最遙遠的距離，是看著狗狗搗蛋，卻無法阻止，事件的結局更令一眾網民笑瘋。

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網民的到照片後，紛紛笑指「關了柴犬，結果最皮的是狐狸」、「所以後來我才把監視器給拆了！！！」、「給他一枝甘蔗吧！」、「是遙控器先動手的」、「下次他就會幫妳按電視購物刷卡了」、「媽 快看我 我在咬遙控器 求稱讚」。

同場加映：其他狗狗的拆家事件！

【同場加映：台灣有狗主日前在社交平台發文，指狗狗真的很神奇，主人付出多少的愛和用心，牠就會努力回饋更多。狗主更貼了一張與狗狗情深對望的照片，令網民非常感動。誰知主人下秒公開家中災情事件，隨即笑瘋網民。】

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點擊連結看全文：與都柏文犬深情告白：你永遠回饋更多愛 姐下秒公開災情網民笑瘋

【同場加映：台灣有網民分享，在回家時看到家中兩隻狗狗身上出現血漬，地板也是血清斑斑，第一眼還以為狗狗受傷了。但看着兩狗狗都搖着尾巴走前，應沒什麼事，再看牠們的表情，媽媽好像懂了些什麼。】

【點擊圖片放大看，究竟白狗哈密和黑狗鳳梨，在媽媽外出期間發生了什麼事】

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【同場加映：另一隻百厭狗，牠把家中的玩具都拿出來佈下魔法陣】

【點擊圖片看看媽媽用哪一句話，令Mango行為作出了重大改變，難道Mango真的聽得懂媽媽說的話？】

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