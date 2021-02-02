新冠肺炎｜深水埗元朗貓狗收容所　獲科研企業免費安裝消毒裝置

撰文： 敏兒 最後更新日期： 2021-02-02 18:52

新冠肺炎疫情肆虐，科技研發企業Sanitic施力達免費為元州邨、福榮大廈等民居，以及深水埗、元朗逢吉鄉流浪貓狗收養場所，免費安裝長效消毒裝置。

貓狗收容所獲免費安裝消毒抑菌裝置，據該公司引述收容所負責人表示，氣味大為消減。

據Sanitic施力達新聞稿指出，該公司的抑菌裝置在活化天然沸石和二氧化氯的配合下，吸收空氣中有害物質，可以長期穩定地緩慢散發活性物質（包括含二氧化氯安全劑量的氣體）有助於殺滅或抑制細菌、病毒，黴菌及異味，效能長達兩星期以上。過去一年該公司已為多間香港屋邨、酒店、餐廳、寵物店及校車旅遊巴安裝抑菌裝置。

部份元州邨居民獲派發消毒抑菌裝置。

►毛孩子有IG了，來追蹤我們吧！

福榮大廈公共位置安裝消毒抑菌裝置。

同場加映：大狗真係特別窩心，特別討人喜歡。

在美國，有位婆婆在心底裏一直認為，只有拉布拉多犬才是眾多狗狗中最乖巧的。不過，當她遇上這隻洛威拿後，心中的偏見秒被掃開。原來，洛威拿犬也可以是這麼可愛迷人，在瞬間便升格成乖孫。

【點擊圖片放大看，洛威拿犬Gus用什麼妙法，轉瞬間便征服了婆婆，令牠在家中地位秒提升】

+ 25 + 25 + 25

點擊連結看全文：【洛威拿│82歲婆婆怕被推撞拒養大型狗 過百磅巨型犬用行動感動她】

同場加映：大狗狗雖然溫柔，但太過熱情會出現尷尬畫面

台灣有位媽媽養了4隻伯恩山犬，這天浩浩蕩蕩的帶着牠們上街散步。沒料到在過馬路時，其中一隻狗狗卻鑽到媽媽腳前，結果一個失平衡，媽媽誇張地摔倒地上。這時手上的牽繩都鬆脫了，媽媽還擔心狗狗們會跑開不見，沒料到抬頭一看，她覺得更尷尬了。

【點圖片放大看，究竟狗狗們在媽媽這個狼狽時刻做了什麼行為，令她覺得超丟臉呢？】

+ 37 + 37 + 37

點擊連結看全文：【伯恩山犬│媽牽4巨狗過馬路卻意外摔倒 牠們一致舉動令她超丟臉】