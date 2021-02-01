撰文： 劉詩韻 最後更新日期： 2021-02-01 11:57

你若不離，我定不棄。 台灣有狗主在社交平台表示，家中15歲金毛尋回犬「米奇」早前確診腹部有兩個腫瘤，已經擠壓到其他器官。基於狗狗年事已高，獸醫建議安寧治療，讓狗狗服藥，減輕痛楚。後來米奇拒絕進食，爸媽開始做好心理準備，終日陪伴，希望與米奇渡過生命中的最後一程，誰知深愛家人的米奇，最後竟然選擇以最貼心的方式離開。

米奇親人愛撒嬌，不會隨意亂吠。（受訪者提供）

狗主莎莎接受《香港01》訪問時表示，當初男朋友是在山區遇到疑似被人遺棄的米奇，那時他駕車經過，米奇竟然自行坐上電單車。之後男友帶牠去掃晶片卻發現沒有晶片，同時亦無人願意領養，故他決定收養，在學校的宿舍飼養，畢業後才帶牠回家。►毛孩子有IG了，來追蹤我們吧！

兩年前，13歲的米奇患有惡性淋巴腫瘤，做了切除手術，在鬼門關走了一轉。但幸運之神只是眷顧了牠兩年，本月初主人發現愛犬腿部不適，獸醫確診米奇腹部有兩個15厘米的腫瘤，並已擠壓到其他器官，建議用安寧治療，以藥物減輕痛楚，或是安樂死狗狗，但爸爸認為他們無權剝奪狗狗的生存權利，拒絕建議。

米奇病情急速惡化，身體的痛楚令牠每隔一至兩小時，就會哀嚎，而且牠常常緊閉牙齒不肯進食， 爸媽深明一切，並做好心理準備，終日在米奇身邊守候。但深愛主人的米奇，最後選擇用最貼心的方式離開。

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莎莎表示，米奇的離開令他們很難過，至今仍未釋懷：「道別是人生的艱難課題，如果可以，希望米奇回來當我們的孩子，爸媽永遠愛牠。」

投稿到「爸媽別哭」專欄

你若不離，我定不棄。一旦決定養寵物，即使愛寵變得年老，也不會離棄牠們。生離死別是生命的必經階段，這些老生常談的道理，又是否那麼容易面對？《香港01》為讀者搜羅全城的動人故事，讓主人明白，在愛寵離世的道路上，你並不孤單，毛孩子會與你走過難關。除了定期分享故事，《香港01》寵物頻道及其facebook專頁歡迎讀者投稿到「爸媽別哭」專欄，讀者亦可電郵至 anistory@hk01.com，訴說與毛孩的點點滴滴。

▼▼同場加映：台灣有狗主在社交平台表示，家中16歲拉布拉多犬「泡泡」因神經及關節退化，體力大不如前，最近半年狗狗情況時好時壞，令媽媽感到很大壓力，非常無助。早前媽媽外出回家，一進門驚見泡泡如廁後心酸一幕，隨即淚崩。▼▼

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點擊連結看全文：16歲拉布拉多婆婆神經及關節退化 這天如廁後牠說對不起媽淚崩

▼▼同場加映：台灣狗主早前指，家中金毛尋回犬大約一年半前，因腦膜瘤離世。當時狗狗體型太大，沒有醫生願意冒風險做手術，只能採取安寧治療，媽媽感到非常無助及內疚，久久未能釋懷。直至最近，她才得知原來狗狗患病時，知道自己時間無多，一早已經為媽媽準備一份禮物，長伴媽媽左右。▼▼

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點擊連結看全文：16歲腦膜瘤金毛犬自知時日無多 留下禮物答謝 媽：你一直在身邊

▼▼同場加映：台灣有狗主在社交平台表示，家中17歲唐狗「皮皮」一年前患惡性腫瘤離世，一家人悲慟不已。後來他們領養了一隻金毛尋回犬，再次擔當狗奴。就當主人稍為放下皮皮重新展開新生活時，上星期她突然收到善終公司的來電，腦海立即浮現以前跟皮皮的各種經歷，隨即淚崩。▼▼

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點擊連結看全文：17歲唐狗伯伯患惡性腫瘤離世1年 寵物善終公司貼心來電媽秒淚崩

▼▼同場加映：台灣有狗主早前表示，家中16歲唐狗「球球」因鼻咽癌離世，一家人悲慟不已。狗狗離世前行動大不如前，但仍堅持去廁所大小二便。在牠火化當天，撿骨師拿出骨灰，媽媽才明白當中的真正原因。▼▼

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點擊連結看全文：鼻咽癌唐狗固執去廁所便便 直至撿骨師拿出骨灰 媽才知牠孝順

▼▼同場加映：台灣有狗主表示，兩年前家中14歲唐狗「可米」突然患上罕見病，在診所離世，一家人無法接受，傷心欲絕。狗狗離開一天後，全家人竟不約而同感覺到可米回家，爸爸更指愛犬跟他擠床睡覺......▼▼

▾▾▾點擊圖片放大看，可米到了彩虹橋後，回家探望主人的種種跡象！▾▾▾

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